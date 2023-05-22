'Espanha não é racista', diz presidente de La Liga em nova resposta a Vini Jr.

Vini Jr. é alvo de constantes ataques racistas na Espanha Crédito: Reprodução / Instagram

O presidente da La Liga, Javier Tebas, voltou a responder Vinicius Jr. nas redes sociais e disse que a Espanha não é racista. Javier Tebas usou o Twitter para dar uma nova resposta a Vinicius Júnior, desta vez com um texto em português.

Tebas afirmou que nem Espanha e nem La Liga são racistas. "É muito injusto dizer isto", disse.

1. Nem Espanha, nem @LaLiga são racistas. É muito injusto dizer isto.



2. Como @LaLiga denunciamos e combatemos o racismo com toda rigidez dentro das nossas competências



3. Esta temporada foram feitas 9 casos de insultos racistas (8 delas por insultos contra @vinijr). Sempre… https://t.co/KFXHOJv6cb — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 22, 2023

Ele alega que a La Liga denunciou e combateu o racismo identificando os infratores e levando a denúncia aos órgãos responsáveis.

Não podemos permitir que se manche a imagem de uma competição que é sobre o símbolo de união de povos", complementou.

Antes do tweet de Javier Tebas, Vini Jr. havia se pronunciado após outra publicação do dirigente espanhol. "Mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da LaLiga aparece nas redes sociais para me atacar. Por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada", publicou o brasileiro.

"Omitir-se só faz com que você se iguale a racistas. Não sou seu amigo para conversar sobre racismo. Quero ações e punições. Hashtag não me comove", afirmou o brasileiro.