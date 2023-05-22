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Após mais um caso de racismo...

'Espanha não é racista', diz presidente de La Liga em nova resposta a Vini Jr.

Javier Tebas usou o Twitter para repreender o jogador brasileiro, que foi alvo de insultos racistas durante o duelo entre Real Madrid e Valencia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 mai 2023 às 09:45

Publicado em 22 de Maio de 2023 às 09:45

Vini Jr. é alvo de constantes ataques racistas na Espanha
Vini Jr. é alvo de constantes ataques racistas na Espanha Crédito: Reprodução / Instagram
O presidente da La Liga, Javier Tebas, voltou a responder Vinicius Jr. nas redes sociais e disse que a Espanha não é racista. Javier Tebas usou o Twitter para dar uma nova resposta a Vinicius Júnior, desta vez com um texto em português.
Tebas afirmou que nem Espanha e nem La Liga são racistas. "É muito injusto dizer isto", disse.
Ele alega que a La Liga denunciou e combateu o racismo identificando os infratores e levando a denúncia aos órgãos responsáveis.
Não podemos permitir que se manche a imagem de uma competição que é sobre o símbolo de união de povos", complementou.
Antes do tweet de Javier Tebas, Vini Jr. havia se pronunciado após outra publicação do dirigente espanhol. "Mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da LaLiga aparece nas redes sociais para me atacar. Por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada", publicou o brasileiro.
"Omitir-se só faz com que você se iguale a racistas. Não sou seu amigo para conversar sobre racismo. Quero ações e punições. Hashtag não me comove", afirmou o brasileiro.

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