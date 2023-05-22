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Em Teresina

Torcedor é preso após goleiro relatar injúria racial em jogo da Série C

O homem, de acordo com o goleiro Caíque, do Ypiranga, o chamou de "uva preta". A arbitragem passou o caso para o delegado do jogo, que chamou a polícia.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 mai 2023 às 06:25

Publicado em 22 de Maio de 2023 às 06:25

Um suposto caso de injúria racial ocorreu na partida entre Altos e Ypiranga no último sábado, pela Série C do Campeonato Brasileiro, em Teresina.
O goleiro Caíque, do Ypiranga, acionou a arbitragem no primeiro tempo para relatar gritos racistas de um torcedor que estava atrás do seu gol.
Caique, goleiro do Ypiranga-RS, foi vítima de racismo
Caique, goleiro do Ypiranga-RS, foi vítima de racismo Crédito: Enoc Júnior/Ypiranga
O homem, de acordo com Caíque, o chamou de "uva preta". A arbitragem passou o caso para o delegado do jogo, que chamou a polícia.
O torcedor foi retirado do estádio e encaminhado à Central de Flagrantes de Teresina. O homem foi autuado por injúria racial depois da prisão em flagrante.
Após a paralisação, a partida ocorreu normalmente. O Altos venceu o Ypiranga por 3 a 2.
Posicionamento do Altos
"A Associação Atlética de Altos vem a público repudiar e lamentar o caso de injúria racial envolvendo o atleta Caíque, goleiro do Ypiranga. É inadmissível que cenas como essa ainda se repitam nos dias atuais. O preconceito, seja ele por raça, orientação sexual ou qualquer outra "diferença", precisa ser combatido e seus autores punidos com veemência."
Posicionamento do Ypiranga
"O Ypiranga Futebol Clube vem a público externar seu apoio ao Atleta Caíque L. S. da Purificação, que foi vítima de ato de racismo por parte de um torcedor da equipe do Altos. O clube Ypiranga repudia veementemente este comportamento que não se alinha aos valores esportivos e humanos da nossa sociedade. Por um mundo mais fraterno, igualitário e sem discriminação".
O UOL procurou a Polícia Militar do Piauí, mas não teve retorno até a publicação da reportagem.

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