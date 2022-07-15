Eriksen é anunciado pelo Manchester United: 'Aqui é o lugar perfeito para mim'

Norueguês tem contrato até 2025 com o United Crédito: Reprodução / Twitter @FabrizioRomano

Christian Eriksen, protagonista de uma história comovente no futebol ao O meio-campista, protagonista de uma história comovente no futebol ao sofrer uma parada cardíaca em campo , foi anunciado nesta sexta-feira como reforço do Manchester United. Após conquistar os torcedores do Brentford, clube que abriu as portas para seu retorno aos gramados, em uma marcante passagem de seis meses, o dinamarquês de 30 anos assinou contrato válido até 2025 com o time de Old Trafford.

Em entrevista ao site oficial do United, Eriksen falou que uma de suas principais motivações para aceitar a oferta foi a oportunidade de trabalhar com Erik Ten Hag, treinador contratado para tentar recolocar o time no caminho das glórias na temporada 2022/2023.

"Vi o trabalho de Erik no Ajax e conheço o nível de detalhes e preparação que ele e sua equipe entregam todos os dias. É bastante claro que ele é um treinador fantástico. Depois de conversar com ele e entender mais sobre sua visão e a maneira como ele quer que o time jogue, estou ainda mais animado com o futuro. Ainda tenho grandes ambições, há muito que sei que posso alcançar, e este é o lugar perfeito para continuar minha jornada".

O meia tem em comum com Ten Hag o fato de também ter trabalhado no Ajax, equipe na qual começou sua carreira de jogador, antes de se transferir para o Tottenham, em 2013. Após sete anos em Londres, foi contratado pela Internazionale de Milão em 2020, um ano antes de viver um episódio que chocou o mundo do futebol.

Em junho de 2021, Eriksen sofreu uma parada cardíaca enquanto defendia a seleção dinamarquesa em duelo com a Finlândia, na Eurocopa. Depois de cerca de 15 minutos de atendimento em campo para ressuscitá-lo, o jogador saiu do campo de maca, auxiliado por um balão de oxigênio e foi levado a um hospital.

Toda a jornada vivida pelo dinamarquês colocou olhares atentos em cima dele. Depois de se recuperar do mal súbito, passou por uma cirurgia para colocar um cardioversor desfibrilador implantável (CDI), destinado à regulação da frequência cardíaca. Como o uso do aparelho não é permitido no futebol italiano, precisou aceitar um acordo com a Inter de Milão, clube ao qual pertencia na época, e teve o contrato rescindido em dezembro de 2021.