Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Chelsea oficializa contratação de Sterling, ex-Manchester City
Rumo à Londres

Chelsea oficializa contratação de Sterling, ex-Manchester City

Atacante de 27 anos chega ao clube londrino após sete anos nos 'citizens'. De acordo com imprensa europeia, o acordo foi de 47,5 milhões de libras (aproximadamente R$ 304 milhões)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 jul 2022 às 17:46

Publicado em 13 de Julho de 2022 às 17:46

Sterling chega ao Chelsea em busca de mais tempo de jogo
Sterling chega ao Chelsea em busca de mais tempo de jogo Crédito: Chelsea/Divulgação
A diretoria do Chelsea enfim oficializou a contratação do atacante Raheem Sterling, que deixou o rival Manchester City após sete anos. O clube de Londres teria desembolsado, de acordo com imprensa europeia, 47,5 milhões de libras, equivalente a R$ 304 milhões, pelo câmbio atual.
Sterling assinou contrato de cinco anos com o Chelsea, que passa por forte reformulação após trocar de dono - chegou a cogitar a contratação de Neymar nas últimas semanas. O jogador de 27 anos chega ao time de Londres com a missão de substituir o belga Romelu Lukaku, que voltou à Inter de Milão por empréstimo.
"Raheem Sterling é um vencedor em série e sua contratação é um passo importante para fortalecer o nosso elenco", disse Todd Boehly, um dos novos proprietários do Chelsea e atual presidente do clube.
Sterling se apresentou ao clube diretamente em Los Angeles, onde o Chelsea iniciou sua pré-temporada. "Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui", declarou o atacante. "Claro que já consegui muitas coisas na minha carreira até agora, mas ainda há muito mais para alcançar. E estou muito ansioso para fazer isso com a camisa do Chelsea, sob o comando de Thomas (Tuchel)", disse o jogador, referindo-se ao seu novo treinador.
O atacante inglês chegou ao Chelsea com quatro títulos de Campeonato Inglês na bagagem, além de cinco troféus da Copa da Liga Inglesa e um da Copa da Inglaterra. Ele foi ainda vice-campeão da Liga dos Campeões da Europa na temporada retrasada. No total, foram 131 gols em 339 gols com a camisa do City.
Antes de se apresentar o Chelsea, Sterling divulgou em suas redes sociais um vídeo emocionado sobre sua despedida do ex-clube. "Sete temporadas, 11 troféus, uma vida inteira de memórias. Para a comissão técnica que teve um papel superimportante no meu desenvolvimento ao longo de anos, aos meus colegas, que se tornaram mais do que apenas companheiros de time, à equipe de funcionários do clube, dirigentes e fãs que me apoiaram incansavelmente, e a todos os envolvidos com o Manchester City, meu respeito a vocês não poderia ser maior", afirmou o jogador no vídeo.

LEIA MAIS SOBRE FUTEBOL

Luva de Pedreiro entrega própria camisa após não conseguir dar autógrafo

Richarlison estreia como titular em amistoso do Tottenham na Ásia

Palmeiras multa Veron em 40% do salário após vídeo bebendo em balada

Raphinha fecha com Barça em negócio que pode chegar a R$ 380 milhões

Serra Leoa investiga 'megagoleadas' em liga local

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Londres
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados