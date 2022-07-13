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Punido

Palmeiras multa Veron em 40% do salário após vídeo bebendo em balada

Atleta infringiu regimento interno do clube após vazamento de vídeos em que jogador é flagrado em uma casa noturna na zona oeste da capital paulista
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 jul 2022 às 13:21

Publicado em 13 de Julho de 2022 às 13:21

Jogador é desfalque desde o dia 4 de julho por conta de um corte no pé
Jogador é desfalque desde o dia 4 de julho por conta de um corte no pé Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O atacante Gabriel Veron foi multado pelo Palmeiras em 40% do seu salário por infringir o código interno do clube. Ele aparece em vídeos nas redes sociais bebendo em uma balada durante a madrugada desta quarta-feira (13), em São Paulo. As imagens foram postadas por volta da 1h da manhã pelos artistas Anderson e Elvis Neiff, do grupo 'Bonde dos Neiff', em uma casa noturna na zona oeste da capital paulista.
O jogador se apresentou para o treino do alviverde marcado para as 11h (de Brasília). Em suas redes sociais, o Palmeiras emitiu um comunicado informando que o atleta teve uma reunião com diretoria e capitães da equipe e se desculpou pelo ocorrido.
Em seguida, o jogador foi convocado para uma reunião com a diretoria e os capitães do time, na qual assumiu a responsabilidade e se desculpou pela atitude.
Com a ciência da comissão técnica, ficou decidido que o atacante receberá as punições administrativas estabelecidas pelo regulamento interno, inclusive de ordem financeira.
No vídeo, Veron aparece dando um shot em uma garrafa na festa de aniversário do influenciador e youtuber Marcos Dias.

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