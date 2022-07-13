Fla e Galo duelam no Maracanã por vaga nas quartas

Galo venceu a primeira partida por 2 a 1 em grande festa no Mineirão Crédito: Pedro Souza / Atlético MG

Flamengo e Atlético-MG protagonizam, a partir das 21h30 (horário de Brasília) da noite desta quarta-feira (13) no estádio do Maracanã, um dos mais emocionantes jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Se o Galo conta com uma pequena vantagem, após vencer o confronto de ida por 2 a 1 na última semana, o Rubro-Negro acredita que o apoio de sua apaixonada torcida poderá desequilibrar a partida a seu favor.

Após golear o Tolima (Colômbia) por 7 a 1 , pela Libertadores na última semana, e perder de 1 a 0 para o Corinthians, pelo Brasileiro no domingo (10), a equipe da Gávea sabe que a classificação sobre o time mineiro pode apaziguar de vez o clima junto à torcida.

HOJE TEM MENGÃO NA COPA DO BRASIL!



Às 21h30, o Mais Querido enfrenta o Atlético-MG no jogo de volta das oitavas de final! Vamos com tudo em busca da classificação! #FLAxCAM #VamosFlamengo pic.twitter.com/0pnNPwHdld — Flamengo (@Flamengo) July 13, 2022

Para esta partida o técnico Dorival Júnior tem um desfalque certo, o zagueiro Rodrigo Caio, que teve confirmada uma lesão de menisco no joelho esquerdo. Isto pode ser um problema diante de um ataque que conta com um dos jogadores mais decisivos do futebol atual, o atacante Hulk, que, segundo o treinador do Flamengo, definiu o confronto de ida: “Hulk numa noite muito boa. Praticamente definiu a sorte da partida. Duas jogadas individuais”.

Com a ausência de Rodrigo Caio, uma possível escalação do time carioca na partida pode ser: Santos; Matheuzinho, Léo Pereira, David Luiz e Ayrton Lucas; João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabriel Barbosa e Pedro.

O Atlético-MG também chega ao jogo após confirmar a classificação na Libertadores na última semana (com vitória de 1 a 0 sobre o Emelec, do Equador) e de um tropeço no Brasileiro no final de semana (empate de 0 a 0 com o São Paulo em pleno Mineirão).

Em um momento no qual não vem apresentando um futebol tão convincente, o técnico Antonio Mohamed já deixou claro que valoriza demais a classificação na Copa do Brasil. E, para que isto aconteça, fará com que sua equipe não sente em cima da vantagem: “Espero que vençamos. Vencer, vencer, passar de fase. Vai ser um grande jogo, uma experiência única, com Maracanã cheio. Estamos muito bem, fortes mentalmente e esperamos ganhar. É um jogo que nós ganhamos de 2 a 1 [na ida], mas é como se fosse um 0 a 0, como se o jogo estivesse empatado”.