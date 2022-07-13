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Festa Tricolor

Fluminense supera o Cruzeiro, cala Mineirão e avança na Copa do Brasil

A classificação garantiu aos cariocas a premiação de R$ 3,9 milhões da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 jul 2022 às 23:31

Publicado em 12 de Julho de 2022 às 23:31

Fluminense venceu o Cruzeiro e fez a festa em pleno Mineirão
Fluminense venceu o Cruzeiro e fez a festa em pleno Mineirão Crédito: Marcelo Gonçalves/Fluminense
Com direito a recorde de público, o Fluminense voltou a vencer o Cruzeiro na noite desta terça-feira (12), desta vez por 3 a 0, no Mineirão, em Belo Horizonte, e garantiu vaga nas quartas de final Copa do Brasil. Foi o maior público do ano no estádio mineiro: 58.844 presentes para empurrar o time da casa para virada que não ocorreu.
O Fluminense já havia vencido o confronto de ida, por 2 a 1, no Rio, por isso poderia até empatar para sair de campo com a classificação. Já o Cruzeiro precisava ganhar por um gol de diferença para decidir nos pênaltis ou por dois gols para ficar com a vaga, o que não aconteceu. O feito também garantiu aos cariocas premiação de R$ 3,9 milhões da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O JOGO

Como esperado, o primeiro tempo foi bastante equilibrado e com chances de gols dos dois lados. O Fluminense quase abriu o placar no primeiro minuto, com Arias aproveitando confusão na área e finalizando por cima do travessão de Rafael Cabral, já batido no lance.
O Fluminense seguiu mais consciente com a bola nos pés e com troca de passes voltou a assustar aos 11 minutos, após Ganso dar ótimo lançamento ao jovem Matheus Martins, que invadiu a área e chutou cruzado para ótima defesa de Rafael Cabral. Após os sustos, o Cruzeiro equilibrou o confronto.
Com a marcação alta, o time mineiro passou a dificultar a saída de bola do rival e levou mais perigo. Aos 16, Edu recebeu cruzamento na área e finalizou de primeira para a defesa com os pés de Fábio. Logo em seguida a arbitragem marcou impedimento do atacante na origem do lance.
O confronto seguiu muito disputado, contudo, antes do intervalo o clima esquentou dentro e fora do gramado. Tanto é que o técnico Paulo Pezzolano, do Cruzeiro, exagerou nas reclamações e acabou expulso de campo. A primeira etapa terminou com os mineiros sendo superiores.
No segundo tempo, o Cruzeiro voltou muito superior e não deixou o Fluminense ter a mesma tranquilidade com a bola nos pés. Foram muitas bolas na área do time carioca, a mais perigosa aos 15 minutos, quando Luvannor finalizou fraco no canto direito para a defesa de Fábio.
Tímido na etapa final, o Fluminense se segurou na defesa e abriu o placar aos 24 minutos. Arias tabelou com Cano dentro da área e finalizou por cima do goleiro Rafael Cabral. A bola ainda tocou na trave antes de entrar, tornando ainda mais difícil a missão do Cruzeiro dentro da partida.
O gol do Fluminense desestabilizou os mandantes, que foram ao ataque de forma desorganizada. Não demorou e os cariocas marcaram o segundo gol. Aos 39, Martinelli cruzou da direita e Germán Cano, sozinho, chutou forte. Ainda antes do apito final, aos 47, Nathan recebeu na área, finalizou e contou com desvio na marcação para fazer o terceiro e liquidar o jogo.

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