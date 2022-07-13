Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Luva de Pedreiro entrega própria camisa após não conseguir dar autógrafo
'Receba!'

Luva de Pedreiro entrega própria camisa após não conseguir dar autógrafo

Influenciador tentou assinar camisa de um fã, mas a tinta da caneta não se destacava na peça. Na sequência, o jovem tirou a camisa do próprio corpo e deu ao admirador
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 jul 2022 às 14:50

Publicado em 13 de Julho de 2022 às 14:50

Luva de Pedreiro no campo onde conquistou sucesso mundial
Luva de Pedreiro no campo onde conquistou sucesso mundial Crédito: Reprodução / Twitter
O influenciador Luva de Pedreiro passou por uma situação inusitada. Ao não conseguir dar um autógrafo para seu fã, ele não pensou duas vezes e tirou a própria camisa para entregar para o garoto.
Iran Ferreira estava em um shopping e alguns fãs o abordaram. O primeiro conseguiu que o influenciador assinasse seu tênis, mas o segundo não teve a mesma sorte. O garoto foi pedir para Luva autografar sua camiseta, mas como ela era de uma cor próxima a da caneta a tinta não pegou.
Na mesma hora em que percebeu que não seria possível assinar, Iran falou: "Vou te dar uma camiseta". O menino não acreditou no que estava acontecendo e ficou dizendo: "É mentira isso. Calma que eu vou passar mal".
Na sequência, Luva entregou a camisa que havia acabado de tirar e o garoto logo a abraçou. A camiseta entregue foi a que o influenciador havia ganhado do Renan Lodi, lateral do Atlético de Madri. Depois de passar o choque pela situação, o menino agradeceu Iran e vestiu o presente.
Confira o vídeo do momento:

Veja Também

Luva de Pedreiro mostra casa nova e alfineta ex-empresário

Richarlison estreia como titular em amistoso do Tottenham na Ásia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta
Imagem de destaque
Fim da escala 6x1, produtividade estagnada e atraso social

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados