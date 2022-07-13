Luva de Pedreiro entrega própria camisa após não conseguir dar autógrafo

Luva de Pedreiro no campo onde conquistou sucesso mundial Crédito: Reprodução / Twitter

O influenciador Luva de Pedreiro passou por uma situação inusitada. Ao não conseguir dar um autógrafo para seu fã, ele não pensou duas vezes e tirou a própria camisa para entregar para o garoto.

Iran Ferreira estava em um shopping e alguns fãs o abordaram. O primeiro conseguiu que o influenciador assinasse seu tênis, mas o segundo não teve a mesma sorte. O garoto foi pedir para Luva autografar sua camiseta, mas como ela era de uma cor próxima a da caneta a tinta não pegou.

Na mesma hora em que percebeu que não seria possível assinar, Iran falou: "Vou te dar uma camiseta". O menino não acreditou no que estava acontecendo e ficou dizendo: "É mentira isso. Calma que eu vou passar mal".

Na sequência, Luva entregou a camisa que havia acabado de tirar e o garoto logo a abraçou. A camiseta entregue foi a que o influenciador havia ganhado do Renan Lodi, lateral do Atlético de Madri. Depois de passar o choque pela situação, o menino agradeceu Iran e vestiu o presente.

Confira o vídeo do momento: