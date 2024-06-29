Em noite de Vini Jr. e com gol do capixaba Savinho, Brasil vence o Paraguai

Vini Jr. foi o grande nome da vitória do Brasil sobrre o Paraguai. O Capixaba Savinho também deixou sua marca Crédito: CBF e Copa América/Divulgação

Se errou a pontaria diante da frágil Costa Rica, contra o igualmente limitado Paraguai o Brasil pôs o pé na forma e desencantou na Copa América. Vinicius Junior fez apresentação digna de um atleta candidato a ser eleito o melhor do mundo e resolveu para a seleção brasileira, que goleou os paraguaios por 4 a 1, nesta sexta-feira (28), em Las Vegas. Foram dois gols do astro do Real Madrid, um de Savinho e outro de Lucas Paquetá, este que também poderia ter ido às redes duas vezes, mas chutou para fora uma cobrança de pênalti.

O volume de jogo foi semelhante ao da partida de estreia. A diferença é que os atacantes afinaram a pontaria para garantir a primeira vitória da seleção no torneio e encaminhar a vaga às quartas de final. O último adversário da fase de grupos será o mais difícil: a Colômbia, embalada por duas vitórias. O duelo está marcado para terça-feira, 2, às 22h, e valerá a liderança da chave. No momento, o Brasil tem quatro pontos e os colombianos, seis. O Paraguai amarga duas derrotas e está eliminado.

Merecidamente criticada, a seleção de Dorival Júnior deu a resposta de que se esperava. Com Savinho no ataque no lugar de Raphinha, foi inteligente, criativa, consistente e eficiente e construiu a vitória no primeiro tempo, com três gols. Foram trinta minutos duros e truncados até que, depois de muita insistência e um pênalti desperdiçado por Paquetá, a bola entrou.

Foi um prêmio a Vini Jr, o melhor em campo. Ele provocou, irritou e driblou os paraguaio - às vezes até em excesso - desde os instantes iniciais. E a bola lhe encontrou quando estava livre. O atacante recebeu de Paquetá, passou pelo marcador e tocou por debaixo do goleiro Morínigo para marcar o primeiro gol do Brasil na competição que não vence desde 2019.

Os brasileiros foram competentes e também tiveram sorte. Savinho foi o sortudo depois que a bola caiu em seus pés na pequena área depois de rebote do goleiro. O atacante do Girona empurrou às redes e fez o segundo. O terceiro foi resultado de uma falha do zagueiro Alderete, que não se deu conta de que estava pressionado por Vini Jr na sua área de defesa e demorou a cortar a bola. Quando o fez, ela bateu no astro do Real Madrid e terminou nas redes, para a alegria de Neymar, que assistiu ao jogo de um dos camarotes do Allegiant Stadium.

Alderete se redimiu do erro e fez o único gol dos paraguaios na partida. Saiu de seus pés um bonito chute que morreu no canto esquerdo de Alisson no início da segunda etapa. Foi o que de melhor fez o Paraguai, incapaz de reagir e com claras limitações técnicas. Para piorar, estavam nervosos e descontaram em faltas e protestos contra Vini Jr, o mais caçado em campo. Terminaram com um a menos depois que Cuba foi expulso por acertar o pé em Douglas Luiz.