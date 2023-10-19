Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • 'É um momento muito triste, o pior', desabafa Neymar sobre lesão
Futebol

'É um momento muito triste, o pior', desabafa Neymar sobre lesão

Nas redes sociais, camisa 10 da seleção brasileira agradeceu as mensagens de apoio após confirmação da lesão que o deixa fora dos gramados até 2024
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 out 2023 às 10:41

Publicado em 19 de Outubro de 2023 às 10:41

Neymar sofreu a lesão durante partida diante do Uruguai
Neymar sofreu a lesão durante partida diante do Uruguai Crédito: Vitor Silva / CBF
O atacante Neymar afirmou na noite desta quarta-feira (18) que vai precisar da ajuda da família e dos amigos durante o processo de recuperação de rupturas no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo durante a derrota por 2 a 0 contra o Uruguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.
"É um momento muito triste, o pior", desabafou o jogador nas redes sociais.
A lesão foi confirmada após a realização de exames clínicos e de imagem, em São Paulo.
"Sei que sou forte, mas dessa vez vou precisar ainda mais dos meus (família e amigos). Não é fácil passar por lesão e cirurgia, imagina passar isso tudo de novo após quatro meses recuperado", disse.
O atleta afirmou ainda que tem fé e disse contar com Deus para renovar as suas forças. Ele agradeceu pelas mensagens de apoio.
Em fevereiro deste ano, o atacante sofreu um entorse dos ligamentos no tornozelo direito e ficou 15 jogos afastado. O brasileiro disputou apenas 17 partidas em 2023, somando Paris Saint-Germain (clube que deixou recentemente), seleção e Al Hilal.
Neymar passará por uma cirurgia, em data ainda a ser definida, para corrigir as lesões. Segundo a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), o departamento médico da seleção brasileira e a do clube saudita Al Hilal, em que o jogador atua, estão em contato permanente.
Amigos famosos do jogador prestaram solidariedade depois do desabafo, entre eles os cantores Ludmilla e Michel Teló, o jogador Kaká e a apresentadora Fernanda Gentil.

Veja Também

Neymar sofre lesão grave no joelho esquerdo e terá que fazer cirurgia

Galvão Bueno detona a seleção após derrota para o Uruguai: 'Nunca vi um time tão ruim'

Cartola: dicas para você mitar na 27ª rodada do Brasileirão 2023

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol neymar Seleção brasileira
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cachoeiro tem hotéis lotados e entra nos ajustes finais para a apresentação de Roberto Carlos
Agenda HZ: Roberto Carlos, festival de cerveja e Prainha Vive agitam o fim de semana no ES
Fãs se preparam para o show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim
Imagem BBC Brasil
Irã declara Estreito de Ormuz 'completamente reaberto' durante o restante do cessar-fogo com EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados