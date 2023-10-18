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Neymar sofre lesão grave no joelho esquerdo e terá que fazer cirurgia

Atacante da Seleção Brasileira e do Al-Hilal, da Arábia Saudita, sofreu uma entorse na partida da última quarta-feira (18), contra o Uruguai
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 out 2023 às 18:04

Publicado em 18 de Outubro de 2023 às 18:04

Neymar sofreu lesão grave e teve que ser substituído no primeiro tempo da partia
Neymar sofreu lesão grave e teve que ser substituído no primeiro tempo da partia Crédito: REUTERS/Andres Cuenca
Neymar teve o rompimento do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo confirmados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quarta-feira. A lesão aconteceu no fim do primeiro tempo do duelo entre a seleção brasileira e a uruguaia pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, em Montevidéu.
De acordo com informações da entidade, Neymar terá de passar por uma cirurgia para correção da lesão. Ainda não há data confirmada para a operação. Assim que sentiu a lesão, o atacante de 31 anos pediu atendimento médico e foi substituído.
"O atacante Neymar Jr. da Seleção Brasileira e do Al-Hilal, da Arábia Saudita, passou por exames clínicos e de imagem nesta quarta-feira (18), que confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. Na noite desta terça-feira (17), Neymar sofreu entorse do joelho durante jogo da Seleção Brasileira contra o Uruguai, em Montevideo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2026. O atacante passará por procedimento cirúrgico, em data ainda a ser definida, para correção das lesões. O departamento médico da Seleção Brasileira, sob a supervisão do Dr. Rodrigo Lasmar, e do Al Hilal, estão em contato permanente e alinhados na recuperação do atleta", afirmou a entidade em nota oficial.
Na saída do Estádio Centenário de Montevidéu, após a derrota do Brasil, por 2 a 0, para o Uruguai, Neymar usou um par de muletas do tipo canadense para se locomover e estava com o joelho esquerdo imobilizado.
O departamento médico da CBF se mantém em contato com seus pares no Al-Hilal, clube da Arábia Saudita em que atua Neymar. Não foi informado o prazo de recuperação para o craque. No entanto, casos como este costumam demorar ao menos seis meses.
O Al-Hilal, em suas redes sociais, desejou sorte a Neymar na recuperação. "Volte mais forte", escreveu o clube, que também informou que o atacante será submetido a um programa de tratamento que será determinado mais adiante.
A Federação Internacional de Futebol (Fifa) também se manifestou sobre a lesão de Neymar. "Desejamos a você uma ótima recuperação", publicou a entidade máxima da modalidade.

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