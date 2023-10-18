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Seleção Brasileira

Vinicius Júnior admite partida ruim e Casemiro pede para seleção ser 'realista'

Após atuação desastrosa e derrota por 2 a 0 diante do Uruguai, comandados de Fernando Diniz buscam reparar os erros para retomar vitórias nas Eliminatórias
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 out 2023 às 10:51

Publicado em 18 de Outubro de 2023 às 10:51

Brasil x Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026
Brasil x Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 Crédito: Vitor Silva / CBF
Depois de uma dura derrota no Uruguai, os jogadores da seleção brasileira reconheceram a atuação abaixo do esperado nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026 e pediram para a equipe ser "realista". Os comandados do técnico Fernando Diniz perderam para o Uruguai por 2 a 0, na noite desta terça-feira (17).
"A gente tem que ser realista e falar o que precisamos melhorar. O momento é de tentar crescer e implementar o estilo de jogo. O quanto antes houver a adaptação, a gente vai consequentemente jogar melhor", afirmou Casemiro, capitão do time, indicando que o grupo ainda não conseguiu implementar o estilo do novo treinador.
A partida contra o Uruguai foi a quarta de Diniz à frente da seleção. Ele soma agora duas vitórias, um empate e uma derrota. "Precisamos seguir crescendo, pegar esse estilo diferente de treinador e seguir trabalhando. Fazer o melhor em seu clube. Se estamos aqui, é porque fazemos o melhor no clube", disse o volante do Manchester United.

Vinicius Júnior, que vive boa fase no Real Madrid, também admitiu que esteve abaixo do esperado. "Faltou um pouco de tudo. Fui muito mal na partida, fui muito mal na última partida também. Tenho muito que melhorar, a equipe também tem muito que melhorar. Mas é estar com a cabeça tranquila para poder fazer o melhor pela seleção", disse o jogador em entrevista ao canal SporTV.
"Sempre que a gente vem aqui é com muita alegria pra defender o nosso País, dessa vez fomos mal. Mas agora é descansar, voltar para o clube. Todo mundo tentar melhorar, pensar no que a gente tem que evoluir pra colocar a Seleção onde ela merece", declarou o atacante.
Após um empate e uma derrota nesta Data Fifa, a seleção voltará a jogar em novembro, em mais duas rodadas das Eliminatórias. Os adversários serão a Colômbia, no dia 16, em Barranquilla, e a Argentina, no dia 21, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O Brasil ocupa a terceira posição da tabela, com sete pontos.

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