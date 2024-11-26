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Durante entrevista

Dorival fala em preocupação com número de estrangeiros no futebol brasileiro

Técnico da seleção brasileira se mostrou contrário ao limite de nove estrangeiros por clube; ele entende que isso pode prejudicar formação de talentos no país

Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 16:02

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 nov 2024 às 16:02
O técnico Dorival Júnior está preocupado com o número de estrangeiros no futebol brasileiro.
Dorival Jr. durante convocação pela Seleção Brasileira
Dorival Jr. durante convocação pela Seleção Brasileira Crédito: Créditos: Rafael Ribeiro/CBF
Dorival contestou o limite de nove estrangeiros nos clubes do Brasil. O treinador entende que esse fator pode prejudicar a formação de talentos no próprio pais.
O técnico da seleção brasileira fez o alerta durante o CBF Summit, evento que ocorre em São Paulo. Ele se direcionou ao presidente Ednaldo Rodrigues ao tocar no assunto.
Dorival Júnior usou o exemplo da Itália, que aumentou o limite de estrangeiros e ficou fora das duas últimas Copas do Mundo. Ele entende que o Brasil precisa repensar essa condição.
"A Itália abriu para a comunidade europeia. 11 jogadores nos seus clubes. Equipes com 11 atletas e nenhum formado na Itália. Ficaram fora de duas copas. Não perceberam quanto foi prejudicial. Estamos com nove autorizados. Nove estrangeiros. É um detalhe para rediscutir esse processo. De 20 clubes da Série A, 12 centroavantes são estrangeiros. Vamos ter problemas daqui a um ou dois anos porque não teremos quem vender. Jovens saem prematuramente. Eles finalizam formação em clubes europeus. Pagaremos preço alto daqui a pouco", falou o treinador.
A liberação de nove "gringos" ocorreu após votação unânime dos clubes em conselho técnico no mês de março.
Dorival citou Ednaldo, mas o presidente não teria como diminuir o número de estrangeiros de forma unilateral. O treinador gostaria que a CBF propusesse um debate para frear essa abertura.

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