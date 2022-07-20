Diego anuncia saída do Flamengo no fim de 2022

Diego conquistou 10 títulos com a camisa do rubro-negro carioca Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Anunciado há seis anos pelo Flamengo, Diego Ribas utilizou a mesma data para confirmar o fim do ciclo com a camisa rubro-negra. O camisa 10 decidiu encerrar a sua passagem pelo clube carioca em dezembro de 2022, quando termina o atual contrato.

"Na renovação ano passado definimos que seria meu último ano no Flamengo e venho aqui confirmar isso. Encerrará minha passagem pelo Flamengo. Não atuo também mais em outro clube brasileiro. Minha história no Flamengo é muito rica. Vou me dar mais meses ainda daqui para decidir se me aposento ou não. Se continuar, será fora do país. É aqui que quero viver essa reta final. Queria passar isso a vocês, aos torcedores, para que possa viver os últimos meses intensamente, cada jogo, e continuar sendo feliz", disse nesta terça-feira (19).

Diego não descartou a aposentadoria após a saída do Flamengo, mas reforçou que a decisão será tomada nos próximos meses. O meia comentou a relação com o futebol e a vontade de permanecer no esporte.

"Ser treinador é uma possibilidade, não é uma certeza. Quero ver o futebol de fora. Faz parte da minha vida, mas tenho outros projetos. Quero compartilhar minha história. Transmitir isso para as pessoas para que contribua na carreira delas. Quero dominar meu calendário. Preciso escolher algo que em um primeiro momento não está ligado ao futebol. Se depois de uns anos vejo que preciso estar dentro daquele caldeirão, hoje seria ser treinador. Estudar muito, preparar e voltar", completou.

Everton Ribeiro, Filipe Luís, Gabigol, Rodrigo Caio, Matheuzinho invadiram a coletiva, e o camisa 7 perguntou ao companheiro qual era o jogo mais importante nesses seis anos do Flamengo.

"Jogo mais importante foi contra o Coritiba, em Brasília, dois dias atrás. Estou com 37 anos, seis de Flamengo, e estar ali em campo, jogar, sendo importante, marcar gol, estádio ovacionar...seis anos antes fazia um gol na minha estreia. Depois desse, a final da Libertadores em 2019. Foi maravilhoso", finalizou.