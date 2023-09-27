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Tragédia

Corintiano de 16 anos morre nos arredores da Neo Química Arena após sofrer descarga elétrica

Rafael Brolezi se escorou em um poste próximo ao estádio e sofreu a descarga. Mesmo após atendimento do SAMU, o jovem faleceu no hospital
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 set 2023 às 14:43

Publicado em 27 de Setembro de 2023 às 14:43

Neo Química Arena, estádio do Corinthians
Neo Química Arena, estádio do Corinthians Crédito: Bruno Granja
O que era para ser diversão, acabou em tragédia para o jovem Rafael Suman Brolezi, de somente 16 anos. O torcedor corintiano morreu após o empate por 1 a 1 com o Fortaleza, na Neo Química Arena, pelas semifinais da Copa Sul-Americana, na terça-feira (26) à noite, vítima de uma descarga elétrica nas proximidades do estádio.
Rafael estava na companhia de um primo de 43 anos se dirigindo para o shopping Itaquera, onde deixaram o carro estacionado, para voltar para casa, em Águas de Lindoia, quando aconteceu o acidente.
Quando deixou uma das saídas do estádio na Rua Doutor Luiz Ayres, Rafael se escorou em um poste de energia e acabou sofrendo a descarga elétrica. Ele ainda foi socorrido pelo SAMU, mas acabou vindo a óbito no Hospital Planalto.
O jovem recebeu pronto atendimento da ambulância que fica na Neo Química Arena após a descarga elétrica e foi socorrido para a UPA de Itaquera, depois transferido para o Hospital Planalto, onde acabou sendo confirmada a morte do garoto, filho do vereador Valmir Franco e de Daniela Suman.
O corpo de Rafael foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Artur Alvim e o caso será investigado como "morte suspeita" pelo 24º Departamento de Polícia da Ponte Rasa em parceria com o 65º DP de Artur Alvim.

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