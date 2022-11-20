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Bola vai rolar

Copa do Mundo começa hoje; confira onde assistir aos primeiros jogos

Dona da casa, a seleção do Catar abre a disputa em duelo contra o Equador, neste domingo (20), a partir das 13h (de Brasília)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 nov 2022 às 07:00

Publicado em 20 de Novembro de 2022 às 07:00

Seleção do Catar
Seleção do Catar abre a primeira Copa do Mundo realizada no Oriente Médio Crédito: Facebook / Reprodução
Depois de muita expectativa, a Copa do Mundo do Catar, a primeira realizada no Oriente Médio, começa neste domingo (20). A bola rola a partir das 13 horas (de Brasília), com a seleção dona da casa enfrentando o Equador, pelo Grupo A. E a semana será agitada, com até quatro jogos por dia para os apaixonados por futebol acompanharem.
Confira os jogos que serão destaque na TV nos próximos dias.

Domingo (20)

  • Cerimônia de abertura
    Horário: 12 horas (de Brasília)
    Transmissão: Globo, SporTV, Globoplay e youTube (CazéTV)
    Fique de olho: A Fifa não divulgou as atrações da cerimônia no estádio Al Bayt; o cantor Robbie Williams deve estar entre elas.
  • Catar x Equador (Grupo A)
    Horário: 13 horas (de Brasília)
    Transmissão: Globo, SporTV, Globoplay e youTube (CazéTV)
    Fique de olho: Em uma chave com favoritismo da Holanda, as equipes tentam se colocar em posição de avançar às oitavas; o Equador tem atletas talentosos, como o meio-campista Moisés Caicedo, que atua no futebol inglês.

Segunda-feira (21)

  • Inglaterra x Irã (Grupo B)
    Horário: 10 horas (de Brasília)
    Transmissão: Globo, SporTV e Globoplay 
    Fique de olho: Semifinalista da última Copa e finalista da última Eurocopa, a Inglaterra busca o que não consegue desde 1966: um título; há jogadores de qualidade e a esperança de uma campanha longeva.
  • Senegal x Holanda (Grupo A)
    Horário:     13 horas (de Brasília)
    Transmissão: Globo, SporTV, Globoplay e youTube (CazéTV)
    Fique de olho: A Holanda é apontada entre as favoritas e tem um caminho teoricamente favorável até as quartas de final.
  • Estados Unidos x País de Gales (Grupo B)
    Horário: 16 horas
    Transmissão: Globo, SporTV e Globoplay
    Fique de olho: O confronto é chave para a pretensão de cada um dos times; sair atrás antes de enfrentar a Holanda não está nos planos de norte-americanos e galeses.

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