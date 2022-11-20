Copa do Mundo começa hoje; confira onde assistir aos primeiros jogos

Depois de muita expectativa, a Copa do Mundo do Catar, a primeira realizada no Oriente Médio, começa neste domingo (20). A bola rola a partir das 13 horas (de Brasília), com a seleção dona da casa enfrentando o Equador, pelo Grupo A. E a semana será agitada, com até quatro jogos por dia para os apaixonados por futebol acompanharem.
Confira os jogos que serão destaque na TV nos próximos dias.
Domingo (20)
- Cerimônia de abertura
Horário: 12 horas (de Brasília)
Transmissão: Globo, SporTV, Globoplay e youTube (CazéTV)
Fique de olho: A Fifa não divulgou as atrações da cerimônia no estádio Al Bayt; o cantor Robbie Williams deve estar entre elas.
- Catar x Equador (Grupo A)
Horário: 13 horas (de Brasília)
Transmissão: Globo, SporTV, Globoplay e youTube (CazéTV)
Fique de olho: Em uma chave com favoritismo da Holanda, as equipes tentam se colocar em posição de avançar às oitavas; o Equador tem atletas talentosos, como o meio-campista Moisés Caicedo, que atua no futebol inglês.
Segunda-feira (21)
- Inglaterra x Irã (Grupo B)
Horário: 10 horas (de Brasília)
Transmissão: Globo, SporTV e Globoplay
Fique de olho: Semifinalista da última Copa e finalista da última Eurocopa, a Inglaterra busca o que não consegue desde 1966: um título; há jogadores de qualidade e a esperança de uma campanha longeva.
- Senegal x Holanda (Grupo A)
Horário: 13 horas (de Brasília)
Transmissão: Globo, SporTV, Globoplay e youTube (CazéTV)
Fique de olho: A Holanda é apontada entre as favoritas e tem um caminho teoricamente favorável até as quartas de final.
- Estados Unidos x País de Gales (Grupo B)
Horário: 16 horas
Transmissão: Globo, SporTV e Globoplay
Fique de olho: O confronto é chave para a pretensão de cada um dos times; sair atrás antes de enfrentar a Holanda não está nos planos de norte-americanos e galeses.