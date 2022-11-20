Copa do Mundo começa hoje; confira onde assistir aos primeiros jogos

Depois de muita expectativa, a Copa do Mundo do Catar, a primeira realizada no Oriente Médio, começa neste domingo (20). A bola rola a partir das 13 horas (de Brasília), com a seleção dona da casa enfrentando o Equador, pelo Grupo A. E a semana será agitada, com até quatro jogos por dia para os apaixonados por futebol acompanharem.