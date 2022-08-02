Contas do Fla e busca de Barcelona por reforço agitam o mercado do futebol

Flamengo vive boa fase com a chegada de Dorival Júnior e dos reforços Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Confira as principais movimentações do mercado do futebol nacional e internacional. Destaque para o Flamengo, que divulgou o panorama financeiro das últimas negociações, e também para o Grêmio, que renovou com Pedro Geromel. O zagueiro, aliás, revelou que pretende se aposentar na equipe gaúcha.

FLAMENGO DIVULGA VALORES DE CONTRATAÇÕES

Em demonstrativo financeiro que indicou lucro de R$ 43,9 milhões no segundo trimestre de 2022, o Flamengo informou os valores nas principais transferências realizadas no período. O goleiro Santos foi o principal reforço pelo valor total de R$ 17,5 milhões. Ao Athletico-PR, foram pagos R$ 15,5 milhões, além de mais de R$ 1,9 milhões em custos.

Diante disto, o goleiro foi o reforço mais caro do clube na primeira metade do ano. Isso porque Everton Cebolinha, contratado em julho, assumiu o topo do ranking, uma vez que foi comprado junto ao Benfica (POR) por 13,5 milhões de euros, cerca de R$ 73 milhões.

GRÊMIO RENOVA COM PEDRO GEROMEL

O Grêmio confirmou nesta segunda-feira (1º) que Pedro Geromel ativou a cláusula de renovação automática de contrato. Em entrevista coletiva, a diretoria e o zagueiro falaram sobre a prorrogação até o final de 2023. O camisa 3 ainda afirmou que pretende se aposentar no time gaúcho, mas ainda não estimou até quando vai seguir atuando.

Geromel completa 37 anos em setembro e está no Grêmio desde o final de 2013. O vínculo foi prorrogado após atuação do zagueiro contra a Chapecoense, garantindo participação em 60% das partidas do time na atual temporada.

INTER QUER EX-BARCELONA

O Internacional tem negociação em andamento com Igor Gomes, zagueiro ex-Barcelona e atualmente livre no mercado da bola. O jogador está em Porto Alegre, onde vai ser submetido a exames médicos. A bateria de testes é considerada importante por conta de recente lesão do jogador. Aos 21 anos, Igor Gomes foi revelado pelo Volta Redonda e esteve no Barça entre 2019 e junho de 2022, quando encerrou vínculo na Espanha.

ALEX TELLES PODE DEIXAR O MANCHESTER UNITED

O lateral-esquerdo Alex Telles pode deixar o Manchester United nesta janela de transferências, segundo o jornalista Fabrizio Romano. A informação aponta que o Sevilla e outros dois ou três clubes estão interessados no brasileiro.

No entanto, a saída do camisa 27 dependeria se o clube inglês estaria disposto a bancar parte do salário do jogador em outra equipe. A situação do atleta deve ser discutida nos próximos dias em busca de uma solução. Na última temporada, Alex Telles aproveitou um ano de lesões de Luke Shaw e atuou em 26 partidas.

BARCELONA QUER MAIS REFORÇOS

Apesar de passar por alguns problemas financeiros, o Barcelona foi um dos clubes que mais se reforçou no atual mercado de transferências do futebol europeu e agregou ao elenco nomes como Andreas Christensen, Jules Koundé, Kessié, Raphinha e Robert Lewandowski. Apesar disso, a diretoria ainda busca o português Bernardo Silva, do Manchester City, um dos principais desejos do técnico Xavi Hernández.

Para investir no jogador português, o Barcelona ainda terá que equacionar algumas questões e se organizar financeiramente. Além disso, a grande prioridade no momento é conseguir inscrever esses novos jogadores nas competições que o clube irá disputar. De acordo com o presidente Joan Laporta, o Barcelona ainda não desistiu do meia, mas tem outras prioridades no momento.

SAÍDA NO REAL MADRID

O Real Madrid concluiu as tratativas para a transferência de Borja Mayoral ao Getafe, da Espanha. O atacante de 25 anos não vinha apresentando o desempenho esperado e a diretoria do clube decidiu negociá-lo.