Conmebol cogita final da Libertadores fora da América do Sul, diz diretor

A iniciativa faz parte de uma estratégia para internacionalizar o torneio

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 14:35

Conmebol sorteou grupos da Libertadores 2025 nesta segunda-feira Crédito: Conmebol

A Conmebol avalia levar a final da Libertadores para fora da América do Sul nos próximos anos. A entidade considera realizar a final da Libertadores em outros continentes. Segundo Juan Emilio Roa, diretor comercial da Conmebol, a ideia faz parte de uma estratégia para internacionalizar o torneio e aumentar o interesse global pela competição.

"Este assunto [a disputa da final fora da América do Sul] é normalmente colocado sobre a mesa e avaliado. Posso dizer a vocês que já decidimos um plano para os próximos anos, mas certamente estamos avaliando", disse Juan Emilio Roa, ao portal americano The Athletic

O tema está sendo debatido enquanto a Conmebol negocia direitos de transmissão para 2027-2030. A proposta segue o modelo adotado por torneios europeus, como as Supercopas da Espanha e da Itália.

Em 2018, a final entre Boca Juniors e River Plate foi disputada em Madri, no Santiago Bernabéu, sendo esta a única vez em 65 anos que o jogo decisivo aconteceu fora da América do Sul. A final deste ano será entre Palmeiras e Flamengo, em Lima, no Peru.

