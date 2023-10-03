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Confira onde assistir aos times brasileiros na Libertadores e na Sul-Americana

Equipes brasileiras entram em campo a partir desta quarta-feira (4) em jogos válidos pelas semifinais das competições continentais. Fique por dentro de horários, locais e como assistir!
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2023 às 15:03

Publicado em 03 de Outubro de 2023 às 15:03

Yuri Alberto é a esperança de gols no time do Corinthians
Yuri Alberto é a esperança de gols no time do Corinthians Crédito: Rodrigo Coca
A primeira semana de outubro será eletrizante para o futebol da América do Sul. De um lado, a Copa Libertadores 2023 está a um passo de conhecer seus finalistas, que vão entrar em campo no dia 4 de novembro no Maracanã. Nos jogos de ida das semifinais, Fluminense e Internacional empataram por 2 a 2 no Rio de Janeiro e deixaram a definição para o Beira-Rio, em Porto Alegre.
Na outra chave, Boca Juniors e Palmeiras também amargaram um empate em La Bombonera, dessa vez sem gols, deixando a decisão para o Allianz Parque, em São Paulo
No outro lado, na Copa Sul-Americana, mais brasileiros em campo em um cenário parecido. Corinthians e Fortaleza empataram por 1 a 1 na Neo Química Arena e vão definir a vaga na decisão em duelo que será realizado no Castelão, casa do time nordestino.
A outra vaga da final está entre a LDU e Defensa y Justicia. Na ida, os equatorianos golearam os argentinos por 3 a 0 e vão administrar a vantagem no jogo decisivo. Confira abaixo os horários, locais e onde assistir aos jogos!

Libertadores

  • Internacional (2) x (2) Fluminense

    Data: quarta-feira (4)
    Local: Beira-Rio, Porto Alegre
    Horário: 21h30
    Transmissão: TV Gazeta

  • Palmeiras (0) x (0) Boca Juniors 

    Data: quinta-feira (5)
    Local: Allianz Parque, São Paulo
    Horário: 21h30
    Transmissão: ESPN e Star+

Sul-Americana

  • Fortaleza (1) x (1) Corinthians

    Data:     terça-feira (3)
    Local: Castelão, Fortaleza
    Horário: 21h30
    Transmissão: TV Globo (CE e SP)

  • Defensa y Justicia (0) x (3) LDU

    Data: quarta-feira (4)
    Local: Ciudad de Lanús, Buenos Aires
    Horário: 19h (de Brasília)
    Transmissão: Paramount e Star+

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