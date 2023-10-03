Confira onde assistir aos times brasileiros na Libertadores e na Sul-Americana

A primeira semana de outubro será eletrizante para o futebol da América do Sul. De um lado, a Copa Libertadores 2023 está a um passo de conhecer seus finalistas, que vão entrar em campo no dia 4 de novembro no Maracanã. Nos jogos de ida das semifinais, Fluminense e Internacional empataram por 2 a 2 no Rio de Janeiro e deixaram a definição para o Beira-Rio, em Porto Alegre.
Na outra chave, Boca Juniors e Palmeiras também amargaram um empate em La Bombonera, dessa vez sem gols, deixando a decisão para o Allianz Parque, em São Paulo.
No outro lado, na Copa Sul-Americana, mais brasileiros em campo em um cenário parecido. Corinthians e Fortaleza empataram por 1 a 1 na Neo Química Arena e vão definir a vaga na decisão em duelo que será realizado no Castelão, casa do time nordestino.
A outra vaga da final está entre a LDU e Defensa y Justicia. Na ida, os equatorianos golearam os argentinos por 3 a 0 e vão administrar a vantagem no jogo decisivo. Confira abaixo os horários, locais e onde assistir aos jogos!
Libertadores
- Internacional (2) x (2) Fluminense
Data: quarta-feira (4)
Local: Beira-Rio, Porto Alegre
Horário: 21h30
Transmissão: TV Gazeta
- Palmeiras (0) x (0) Boca Juniors
Data: quinta-feira (5)
Local: Allianz Parque, São Paulo
Horário: 21h30
Transmissão: ESPN e Star+
Sul-Americana
- Fortaleza (1) x (1) Corinthians
Data: terça-feira (3)
Local: Castelão, Fortaleza
Horário: 21h30
Transmissão: TV Globo (CE e SP)
- Defensa y Justicia (0) x (3) LDU
Data: quarta-feira (4)
Local: Ciudad de Lanús, Buenos Aires
Horário: 19h (de Brasília)
Transmissão: Paramount e Star+