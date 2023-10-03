Tite diz sim ao Flamengo e anúncio oficial deve acontecer em breve

Tite deve ser anunciado pelo Flamengo em breve Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Após uma semana de tratativas, Tite sinalizou que está disposto a treinar o Flamengo. A informação, divulgada pelo ge.globo, aponta que o treinador aceitou assumir o comando técnico do Rubro-Negro já neste mês de outubro.

No momento, o staff de Tite e a diretoria flamenguista estariam ajustando os trâmites burocráticos do contrato, que terá validade até o fim de 2024, quando se encerra o mandato de Rodolfo Landim, atual presidente do Flamengo.

O projeto apresentado pela equipe teria animado o ex-técnico da Seleção Brasileira, que recebeu apoio familiar para assumir o novo trabalho.

Junto com Tite, o Flamengo também contratará a comissão técnica que o acompanhou nos trabalhos com a seleção: Matheus Bacchi, César Sampaio e Cléber Xavier são os auxiliares e Fábio Mahseredjian será o responsável pela preparação física do elenco rubro-negro.