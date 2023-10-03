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Novo técnico

Tite diz sim ao Flamengo e anúncio oficial deve acontecer em breve

Staff de Tite e a diretoria flamenguista estariam ajustando os trâmites burocráticos do contrato, que terá validade até o fim de 2024
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2023 às 14:05

Publicado em 03 de Outubro de 2023 às 14:05

Tite vê Brasil como time mais invejado do mundo e exalta Neymar
Tite deve ser anunciado pelo Flamengo em breve Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Após uma semana de tratativas, Tite sinalizou que está disposto a treinar o Flamengo. A informação, divulgada pelo ge.globo, aponta que o treinador aceitou assumir o comando técnico do Rubro-Negro já neste mês de outubro.
No momento, o staff de Tite e a diretoria flamenguista estariam ajustando os trâmites burocráticos do contrato, que terá validade até o fim de 2024, quando se encerra o mandato de Rodolfo Landim, atual presidente do Flamengo.

O projeto apresentado pela equipe teria animado o ex-técnico da Seleção Brasileira, que recebeu apoio familiar para assumir o novo trabalho.
Junto com Tite, o Flamengo também contratará a comissão técnica que o acompanhou nos trabalhos com a seleção: Matheus Bacchi, César Sampaio e Cléber Xavier são os auxiliares e Fábio Mahseredjian será o responsável pela preparação física do elenco rubro-negro.
A esperança do Flamengo é firmar o acordo de forma oficial até a próxima segunda-feira (9), quando começa a Data Fifa. Para Tite, a paralisação no calendário do futebol nacional seria um bom momento para conhecer o elenco e aplicar seus métodos de trabalho.

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