O que interino quer melhorar na semana em que Flamengo espera avanços por Tite?

O Flamengo terá uma semana livre de treinamentos antes do jogo diante do Corinthians, no sábado (7), pelo Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Mário Jorge, o interino já observou alguns dos principais problemas da equipe que deseja corrigir nos próximos dias. Enquanto isso, o Rubro-Negro aguarda Tite.
Mário Jorge pontuou fatores que ainda demandam melhora depois da vitória sobre o Bahia por 1 a 0 no Maracanã. Apesar do resultado, o time ainda não voltou a apresentar bom futebol.
O interino teve apenas um treino na véspera da partida. Os outros três foram comandados ainda por Jorge Sampaoli, que acabou demitido na última quinta-feira.
"Tivemos uma condição bacana de controle de bola e circulação, mas poderíamos ter aproveitado melhor quando terminamos as jogadas, tanto pelos lados quanto em finalizações de média e longa distância. Nosso preenchimento de área não foi legal, tentamos corrigir isso com vídeo no intervalo. Mas agora temos uma semana de trabalho", disse Mário Jorge.
Veja os pontos
- Finalização: nos últimos cinco jogos, o Flamengo teve uma média de 3,8 finalizações no gol e balançou a rede apenas duas vezes. Uma das metas é melhorar o número de chances criadas e, consequentemente, o perigo que a equipe leva ao adversário.
- Presença na área: diante do Bahia, os homens de ataque do Flamengo encontraram grande dificuldade de ocupar a área e só Pedro ficou esperando uma oportunidade. Esse tem sido inclusive um problema constante nas partidas, com bolas lançadas sem ninguém para receber ou pouca gente acompanhando jogadas para conclusão.
- Vontade de vencer: uma das reclamações da torcida é uma suposta falta de vontade dos jogadores. Mário Jorge garantiu que quer recuperar a confiança do time. "Ninguém discute a qualidade do elenco do Flamengo. Acho que temos que tentar resgatar o brilho nos olhos dos jogadores. A gana e a vontade de vencer. Eles passaram por baques durante a temporada. É fato que a confiança pode estar trincada", disse Mário.
- Escalação ideal: com somente um treino, Mário Jorge contou com a ajuda de outras pessoas do futebol para montar a escalação da equipe, repetindo basicamente o que aconteceu na Copa do Brasil. Ao final da semana, talvez seja possível ver mudanças. Ele também espera contar com Arrascaeta, além de Pedro e Bruno Henrique, que deixaram o jogo sábado sentindo.
"Por não ter tido tempo, a ideia foi tentar manter o que foi feito na final da Copa do Brasil. Tentei só ajustar alguns comportamentos. Agora é trabalhar e tentar construir alguma coisa para o próximo jogo, se eu estiver lá, para jogar um pouco melhor do que jogamos hoje. A escalação foi um trabalho nosso, da comissão técnica, com Juan, Fabinho, Spindel. A gente escuta todo mundo para tomar a melhor decisão."
- Jogadores: o treinador destacou a importância de recuperar jogadores, além dos fatores mais táticos. Ele citou nominalmente Ayrton Lucas, Wesley, Everton, Pedro e Gabi durante a entrevista pós-jogo.
E o treinador?
O Flamengo espera ter avanços nesta semana sobre a situação de Tite. O clube aguarda uma resposta concreta do treinador. Internamente já se trabalha com Mário Jorge no comando contra o Corinthians. Se o acerto acontecer na semana, o treinador assume para trabalhar na Data Fifa.
A diretoria mantém a confiança de ter o treinador para os últimos meses de 2023 e na próxima temporada. Caso não aconteça, já traça outros planos ainda sigilosos. A prioridade é Tite. A semana pode ser crucial para entender a situação.