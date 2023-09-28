No Girona, capixaba Savinho é destaque no Campeonato Espanhol

Com passagens por Atlético-MG, PSV Eindhoven (Holanda) e atualmente no Girona, da Espanha, o capixaba Savinho está nos holofotes do futebol europeu. Com apenas 19 anos, Savinho tem chamado a atenção com a camisa do clube espanhol, atual líder da La Liga.
Em sete rodadas, o capixaba acumula dois gols e quatro assistências, sendo o brasileiro com mais participações em gols entre as principais ligas da Europa. Na vitória do Girona por 2 a 1 sobre o Villarreal, nesta quarta-feira (27), Sávio foi o responsável pelo passe que originou o gol de empate de sua equipe, e foi de suma importância para a virada.
Ainda em setembro, o atacante capixaba foi indicado pela La Liga a melhor jogador do mês, o que teria despertado o interesse do Barcelona. Em entrevista ao ge.globo. Savinho comemorou a grande fase. “Estou muito feliz com tudo que estou vivendo, é um momento muito especial na minha carreira. Graças a Deus venho fazendo bons jogos e contribuindo com gols e assistências para que a equipe vença os jogos, que é o mais importante”, disse o atleta.
A campanha do Girona é surpreendente. Na última temporada, a equipe ficou na modesta 10ª colocação, sem grandes resultados. No certame de 2023/24, já acumula seis vitórias e apenas um empate, deixando equipes como Sevilla, Mallorca e Villarreal pelo caminho.
A série de bons resultados passa pelos pés de Savinho. “O treinador me passa muita confiança, tranquilidade, e pede para que eu jogue meu futebol alegre. Isso é fundamental para mim. Agora é manter o ritmo porque temos muita temporada pela frente”, pontuou.
O bom momento pode ganhar ainda mais força no próximo sábado (30), quando o Girona entra em campo diante do Real Madrid, rival direto na luta pela liderança. O time de Carlo Ancelotti soma 18 pontos, apenas um a menos que a equipe do capixaba.
Os números de Savinho
Surgido na base do Atlético-MG, Savinho atuou no elenco profissional da equipe em jogos de 2021 e 2022, somando 35 partidas e dois gols. Vendido ao Grupo City por 6,5 milhões de euros, Savinho partiu rumo ao Troyes da França, mas logo foi emprestado ao PSV, da Holanda, onde fez oito jogos pela equipe principal, com apenas duas assistências. Já no Girona encontrou uma melhor fase, assinalando dois gols e quatro assistências em sete partidas.