No Girona, capixaba Savinho é destaque no Campeonato Espanhol

Savinho vive fase positiva com a camisa do clube espanhol Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Com passagens por Atlético-MG, PSV Eindhoven (Holanda) e atualmente no Girona, da Espanha, o capixaba Savinho está nos holofotes do futebol europeu. Com apenas 19 anos, Savinho tem chamado a atenção com a camisa do clube espanhol, atual líder da La Liga.

Em sete rodadas, o capixaba acumula dois gols e quatro assistências, sendo o brasileiro com mais participações em gols entre as principais ligas da Europa. Na vitória do Girona por 2 a 1 sobre o Villarreal, nesta quarta-feira (27), Sávio foi o responsável pelo passe que originou o gol de empate de sua equipe, e foi de suma importância para a virada.

Ainda em setembro, o atacante capixaba foi indicado pela La Liga a melhor jogador do mês, o que teria despertado o interesse do Barcelona. Em entrevista ao ge.globo. Savinho comemorou a grande fase. “Estou muito feliz com tudo que estou vivendo, é um momento muito especial na minha carreira. Graças a Deus venho fazendo bons jogos e contribuindo com gols e assistências para que a equipe vença os jogos, que é o mais importante”, disse o atleta.

A campanha do Girona é surpreendente. Na última temporada, a equipe ficou na modesta 10ª colocação, sem grandes resultados. No certame de 2023/24, já acumula seis vitórias e apenas um empate, deixando equipes como Sevilla, Mallorca e Villarreal pelo caminho.

A série de bons resultados passa pelos pés de Savinho. “O treinador me passa muita confiança, tranquilidade, e pede para que eu jogue meu futebol alegre. Isso é fundamental para mim. Agora é manter o ritmo porque temos muita temporada pela frente”, pontuou.

O bom momento pode ganhar ainda mais força no próximo sábado (30), quando o Girona entra em campo diante do Real Madrid, rival direto na luta pela liderança. O time de Carlo Ancelotti soma 18 pontos, apenas um a menos que a equipe do capixaba.

Os números de Savinho