Confira onde assistir aos jogos da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

Sábado (02)
- Corinthians x Internacional
Local: Neo Química Arena, São Paulo
Horário: 18h
Transmissão: Premiere
- Atlético-MG x São Paulo
Local: Mineirão, Belo Horizonte
Horário: 21h
Transmissão: Premiere e SporTV
Domingo (03)
- Flamengo x Cuiabá
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Horário: 16h
Transmissão: TV Gazeta
- América-MG x Bahia
Local: Independência, Belo Horizonte
Horário: 16h
Transmissão: Premiere
- Palmeiras x Fluminense
Local: Allianz Parque, São Paulo
Horário: 16h
Transmissão: TV Globo (SP) e Premiere
- Athletico-PR x Santos
Local: Ligga Arena (antiga Arena da Baixada), Curitiba
Horário: 18h30
Transmissão: Rede Furacão
- Fortaleza x Goiás
Local: Arena Castelão, Fortaleza
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere
- Grêmio x Vasco
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere e SporTV
- RB Bragantino x Coritiba
Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere
- Botafogo x Cruzeiro
Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere