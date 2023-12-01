  • Futebol
  • Confira onde assistir aos jogos da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
Tá chegando a hora!

Confira onde assistir aos jogos da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

Fique por dentro de datas, horários, locais e como assistir ao seu time do coração na reta final do campeonato mais cobiçado do país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2023 às 07:00

Publicado em 01 de Dezembro de 2023 às 07:00

Flamengo 0 x 3 Atlético-MG, pela 36ª rodada do Brasileirão
Flamengo 0 x 3 Atlético-MG, pela 36ª rodada do Brasileirão 2023 Crédito: Bruno Sousa

Sábado (02)

  • Corinthians x Internacional
    Local:     Neo Química Arena, São Paulo
    Horário: 18h
    Transmissão: Premiere

  • Atlético-MG x São Paulo
    Local: Mineirão, Belo Horizonte
    Horário: 21h
    Transmissão: Premiere e SporTV

Domingo (03)

  • Flamengo x Cuiabá
    Local: Maracanã, Rio de Janeiro
    Horário: 16h
    Transmissão: TV Gazeta

  • América-MG x Bahia
    Local: Independência, Belo Horizonte
    Horário: 16h
    Transmissão: Premiere

  • Palmeiras x Fluminense
    Local: Allianz Parque, São Paulo
    Horário: 16h
    Transmissão: TV Globo (SP) e Premiere

  • Athletico-PR x Santos
    Local: Ligga Arena (antiga Arena da Baixada), Curitiba
    Horário: 18h30
    Transmissão: Rede Furacão

  • Fortaleza x Goiás
    Local: Arena Castelão, Fortaleza
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere

  • Grêmio x Vasco
    Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere e SporTV

  • RB Bragantino x Coritiba
    Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere

  • Botafogo x Cruzeiro
    Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere

Veja Também

Roteiro do Brasileirão é imprevisível e testa a saúde do torcedor

Na reta final, entenda as probabilidades de título no Campeonato Brasileiro

Com número de jogos igualados, veja como fica a matemática do Brasileirão

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria
Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos

