Confira onde assistir aos jogos da 3ª rodada do Campeonato Brasileiro

Sábado (29)
- Fortaleza x Fluminense
Horário: 16h30
Onde: Arena Castelão, Fortaleza
Transmissão: Premiere
- Coritiba x São Paulo
Horário: 16h30
Onde: Couto Pereira, Curitiba
Transmissão: Globo (PR e SP) e Premiere
- Palmeiras x Corinthians
Horário: 18h30
Onde: Allianz Parque, São Paulo
Transmissão: Premiere
- Bragantino x Cruzeiro
Horário: 18h30
Onde: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
Transmissão: Premiere
- Santos x América-MG
Horário: 18h30
Onde: Vila Belmiro, Santos
Transmissão: Premiere
- Atlético-MG x Athletico-PR
Horário: 21h
Onde: Independência, Belo Horizonte
Transmissão: Premiere e SporTV
Domingo (30)
- Flamengo x Botafogo
Horário: 16h
Onde: Maracanã, Rio de Janeiro
Transmissão: TV Gazeta
- Internacional x Goiás
Horário: 18h30
Onde: Beira-Rio, Porto Alegre
Transmissão: Premiere
- Cuiabá x Grêmio
Horário: 18h30
Onde: Arena Pantanal, Cuiabá
Transmissão: Premiere
Segunda-feira (1º)
- Vasco x Bahia
Horário: 20h
Onde: São Januário, Rio de Janeiro
Transmissão: Premiere e SporTV