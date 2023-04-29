  Confira onde assistir aos jogos da 3ª rodada do Campeonato Brasileiro
Brasileirão

Confira onde assistir aos jogos da 3ª rodada do Campeonato Brasileiro

Com duelos entre sábado (29) e segunda-feira (1°), a rodada do Brasileirão está marcada com clássicos estaduais e disputa pelo topo da tabela

Publicado em 29 de Abril de 2023 às 08:00

Redação de A Gazeta

Pedro Raul, Hulk e Suárez são as esperanças de gol no Brasileirão Crédito: Daniel Ramalho (Vasco), Pedro Souza (Atlético-MG) e Lucas Uebel (Grêmio);

Sábado (29)

  • Fortaleza x Fluminense
    Horário:     16h30
    Onde: Arena Castelão, Fortaleza
    Transmissão: Premiere

  • Coritiba x São Paulo 
    Horário:     16h30
    Onde: Couto Pereira, Curitiba
    Transmissão: Globo (PR e SP) e Premiere

  • Palmeiras x Corinthians
    Horário:     18h30
    Onde: Allianz Parque, São Paulo
    Transmissão: Premiere

  • Bragantino x Cruzeiro
    Horário: 18h30
    Onde: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
    Transmissão: Premiere

  • Santos x América-MG
    Horário: 18h30
    Onde: Vila Belmiro, Santos
    Transmissão: Premiere

  • Atlético-MG x Athletico-PR
    Horário: 21h
    Onde: Independência, Belo Horizonte
    Transmissão: Premiere e SporTV

Domingo (30)

  • Flamengo x Botafogo
    Horário:     16h
    Onde: Maracanã, Rio de Janeiro
    Transmissão: TV Gazeta

  • Internacional x Goiás
    Horário:     18h30
    Onde: Beira-Rio, Porto Alegre
    Transmissão: Premiere

  • Cuiabá x Grêmio 
    Horário:     18h30
    Onde: Arena Pantanal, Cuiabá
    Transmissão: Premiere

Segunda-feira (1º)

  • Vasco x Bahia
    Horário:     20h
    Onde: São Januário, Rio de Janeiro
    Transmissão: Premiere e SporTV

