Confira onde assistir aos jogos da 2ª rodada do Campeonato Brasileiro

Sábado (22)
- Fluminense x Athletico-PR
Quando: sábado (22), às 16h
Onde: Maracanã, Rio de Janeiro
Transmissão: Premiere
- Cuiabá x Bragantino
Quando: sábado (22), às 18h30
Onde: Arena Pantanal, Cuiabá
Transmissão: Premiere
- São Paulo x América-MG
Quando: sábado (22), às 18h30
Onde: Morumbi, São Paulo
Transmissão: Premiere
- Cruzeiro x Grêmio
Quando: sábado (22), às 21h
Onde: Independência, Belo Horizonte
Transmissão: Premiere e SporTV
Domingo (23)
- Internacional x Flamengo
Quando: domingo (23), às 11h
Onde: Beira-Rio, Porto Alegre
Transmissão: Premiere
- Vasco x Palmeiras
Quando: domingo (23), às 16h
Onde: Maracanã, Rio de Janeiro
Transmissão: TV Gazeta e Premiere
- Santos x Atlético-MG
Quando: domingo (23), às 16h
Onde: Vila Belmiro, Santos
Transmissão: Globo (SP e MG), e Premiere
- Coritiba x Fortaleza
Quando: domingo (23), às 18h30
Onde: Couto Pereira, Curitiba
Transmissão: Premiere
- Goiás x Corinthians
Quando: domingo (23), às 19h
Onde: Hailé Pinheiro, Goiânia
Transmissão: Premiere
Segunda-feira (24)
- Bahia x Botafogo
Quando: segunda-feira (24), às 20h
Onde: Fonte Nova, Salvador
Transmissão: Premiere e SporTV