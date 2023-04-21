Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Confira onde assistir aos jogos da 2ª rodada do Campeonato Brasileiro
Programação

Confira onde assistir aos jogos da 2ª rodada do Campeonato Brasileiro

Entre sábado (22) e segunda-feira (24), as 20 equipes do Brasileirão entram em campo em busca de mais três pontos na principal competição do país; fique por dentro de horários, locais e transmissões das partidas

Publicado em 21 de Abril de 2023 às 08:00

Taça do Brasileirão é o objeto de desejo dos 20 clubes que estão na disputa
Taça do Brasileirão é o objeto de desejo dos 20 clubes que estão na disputa Crédito: CBF/Divulgação

Sábado (22)

  • Fluminense x Athletico-PR
    Quando:     sábado (22), às 16h
    Onde: Maracanã, Rio de Janeiro
    Transmissão: Premiere

  • Cuiabá x Bragantino 
    Quando:     sábado (22), às 18h30
    Onde: Arena Pantanal, Cuiabá
    Transmissão: Premiere

  • São Paulo x América-MG
    Quando:     sábado (22), às 18h30
    Onde: Morumbi, São Paulo
    Transmissão: Premiere

  • Cruzeiro x Grêmio
    Quando:     sábado (22), às 21h
    Onde: Independência, Belo Horizonte
    Transmissão: Premiere e SporTV

Domingo (23)

  • Internacional x Flamengo
    Quando:     domingo (23), às 11h
    Onde: Beira-Rio, Porto Alegre
    Transmissão: Premiere

  • Vasco x Palmeiras
    Quando:     domingo (23), às 16h
    Onde: Maracanã, Rio de Janeiro
    Transmissão: TV Gazeta e Premiere

  • Santos x Atlético-MG
    Quando:     domingo (23), às 16h
    Onde: Vila Belmiro, Santos
    Transmissão: Globo (SP e MG), e Premiere

  • Coritiba x Fortaleza
    Quando:     domingo (23), às 18h30
    Onde: Couto Pereira, Curitiba
    Transmissão: Premiere

  • Goiás x Corinthians
    Quando:     domingo (23), às 19h
    Onde: Hailé Pinheiro, Goiânia
    Transmissão: Premiere

Segunda-feira (24)

  • Bahia x Botafogo
    Quando:     segunda-feira (24), às 20h
    Onde: Fonte Nova, Salvador
    Transmissão: Premiere e SporTV

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Brasileirão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados