Fim de semana de futebol

Confira onde assistir aos jogos da 1ª rodada dos Estaduais de SP e Rio

Grandes clubes do Brasil entram em campo, no sábado (14) e no domingo (15), na rodada de abertura do Paulistão e do Cariocão
Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Janeiro de 2023 às 07:00

Torcedores de Flamengo, São Paulo e Fluminense: times em campo no fim de semana Crédito: Divulgação
A bola já rolou para alguns campeonatos ao redor do Brasil. Agora, no sábado (14) e no domingo (15), chega a hora de grandes clubes do país entrarem em campo para a rodada de abertura do Paulistão e do Cariocão 2023. Confira como e onde acompanhar o seu time do coração!

CAMPEONATO CARIOCA

  • Resende x Fluminense
    Quando: Sábado (14), às 16h
    Local: Raulino de Oliveira (Volta Redonda) 
    Transmissão: Band e BandSports

  • Vasco x Madureira
    Quando: Sábado (14), às 18h
    Local: São Januário (Rio de Janeiro)
    Transmissão: Cazé TV (YouTube)

  • Botafogo x Audax
    Quando: Domingo (15), às 16h
    Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro
    Transmissão: Cazé TV (YouTube)

  • Flamengo x Portuguesa-RJ
    Quando: Domingo (15), às 18h
    Local: Maracanã (Rio de Janeiro)
    Transmissão: Band e BandSports

    * O jogo do Flamengo no dia 12/01, contra o Audax, foi uma antecipação da 5ª rodada do Campeonato Carioca.

CAMPEONATO PAULISTA

  • Palmeiras x São Bento
    Quando: Sábado (14), às 18h30
    Local: Allianz Parque, São Paulo
    Transmissão: Premiere (pay-per-view) e Paulistão Play (streaming)

  • Santos x Mirassol
    Quando: Sábado (14), às 20h30
    Local: Vila Belmiro (Santos)
    Transmissão: Premiere (pay-per-view) e Paulistão Play (streaming)

  • Bragantino x Corinthians
    Quando: Domingo (15), às 16h
    Local: Nabi Abi Chedid (Bragança Paulista)
    Transmissão: TV Record

  • São Paulo x Ituano (15/01)
    Quando: Domingo (15), às 18h30
    Local: Morumbi (São Paulo)
    Transmissão: TNT e HBO Max (streaming)

