Confira onde assistir aos jogos da 1ª rodada dos Estaduais de SP e Rio

A bola já rolou para alguns campeonatos ao redor do Brasil. Agora, no sábado (14) e no domingo (15), chega a hora de grandes clubes do país entrarem em campo para a rodada de abertura do Paulistão e do Cariocão 2023. Confira como e onde acompanhar o seu time do coração!
CAMPEONATO CARIOCA
- Resende x Fluminense
Quando: Sábado (14), às 16h
Local: Raulino de Oliveira (Volta Redonda)
Transmissão: Band e BandSports
- Vasco x Madureira
Quando: Sábado (14), às 18h
Local: São Januário (Rio de Janeiro)
Transmissão: Cazé TV (YouTube)
- Botafogo x Audax
Quando: Domingo (15), às 16h
Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro
Transmissão: Cazé TV (YouTube)
- Flamengo x Portuguesa-RJ
Quando: Domingo (15), às 18h
Local: Maracanã (Rio de Janeiro)
Transmissão: Band e BandSports
* O jogo do Flamengo no dia 12/01, contra o Audax, foi uma antecipação da 5ª rodada do Campeonato Carioca.
CAMPEONATO PAULISTA
- Palmeiras x São Bento
Quando: Sábado (14), às 18h30
Local: Allianz Parque, São Paulo
Transmissão: Premiere (pay-per-view) e Paulistão Play (streaming)
- Santos x Mirassol
Quando: Sábado (14), às 20h30
Local: Vila Belmiro (Santos)
Transmissão: Premiere (pay-per-view) e Paulistão Play (streaming)
- Bragantino x Corinthians
Quando: Domingo (15), às 16h
Local: Nabi Abi Chedid (Bragança Paulista)
Transmissão: TV Record
- São Paulo x Ituano (15/01)
Quando: Domingo (15), às 18h30
Local: Morumbi (São Paulo)
Transmissão: TNT e HBO Max (streaming)