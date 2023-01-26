Com titulares, Vasco desencanta e vence a primeira no Carioca

RIO DE JANEIRO - O Vasco bateu nesta quarta-feira (25) a Portuguesa-RJ por 2 a 0, no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador (RJ), pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Podendo contar com os titulares após o fim da pré-temporada nos Estados Unidos, o time cruz-maltino conquistou a sua primeira vitória no Estadual do Rio.
A partida marcou a estreia de Barbieri como técnico do Vasco em jogos oficiais. Depois de empatar os dois primeiros confrontos do Carioca com os reservas, o clube cruz-maltino chegou aos cinco pontos e ocupa no momento a quinta colocação, enquanto a Portuguesa está em oitavo, com três.
O Vasco volta a campo na próxima segunda (30), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), para enfrentar o Volta Redonda, às 20 horas. A Portuguesa, por sua vez, encara o Resende no domingo (29), às 15h30, fora de casa.
Para a sua estreia no comando do time em jogos oficiais, Barbieri promoveu duas mudanças na equipe que venceu o Inter Miami por 3 a 0: o zagueiro Robson Bambu entrou no lugar de Miranda, enquanto Figueiredo assumiu a vaga de Jair no meio de campo.
O Vasco já saiu na frente no início, aos 13 minutos de jogo, após bela jogada individual de Lucas Piton e gol de Nenê. O lateral esquerdo aplicou uma caneta no defensor e mandou um cruzamento na medida para o camisa 10, que apareceu sozinho na segunda trave e inaugurou o placar.
Em desvantagem, a Portuguesa passou a pressionar e chegou a ameaçar o gol defendido por Ivan, mas sem sucesso. O time da casa buscava a referência de Edson Cariús, que protagonizava as melhores chances no ataque.
Logo na volta do intervalo, o Vasco ampliou o marcador com uma pintura de Pec. A equipe teve um arremesso lateral no ataque e Pedro Raul deu um toque de letra para deixar o companheiro com espaço para avançar. O camisa 11 invadiu a área e marcou um golaço por cavadinha, definindo o resultado.
Galarza ainda teve uma chance à queima-roupa para marcar o terceiro, mas acabou parando na defesa do goleiro adversário.
O Vasco jogou com Ivan; Puma Rodríguez, Robson, Léo e Lucas Piton (Paulo Victor); Zé Gabriel, Figueiredo (Matias Galarza) e Nenê (Alex Teixeira); Gabriel Pec (Matheus Barbosa), Eguinaldo (Vinicius Paiva) e Pedro Raul.