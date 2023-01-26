Pegando embalo

Com titulares, Vasco desencanta e vence a primeira no Carioca

Time vascaíno derrotou a Portuguesa por 2 a 0, nesta quarta (25); Nenê abriu o placar e Gabriel Pec ampliou com um golaço de cavadinha

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 23:41

Nenê comemora seu gol com Piton na vitória do Vasco sobre a Portuguesa Crédito: Daniel RAMALHO/VASCO
RIO DE JANEIRO - O Vasco bateu nesta quarta-feira (25) a Portuguesa-RJ por 2 a 0, no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador (RJ), pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Podendo contar com os titulares após o fim da pré-temporada nos Estados Unidos, o time cruz-maltino conquistou a sua primeira vitória no Estadual do Rio.
A partida marcou a estreia de Barbieri como técnico do Vasco em jogos oficiais. Depois de empatar os dois primeiros confrontos do Carioca com os reservas, o clube cruz-maltino chegou aos cinco pontos e ocupa no momento a quinta colocação, enquanto a Portuguesa está em oitavo, com três.
O Vasco volta a campo na próxima segunda (30), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), para enfrentar o Volta Redonda, às 20 horas. A Portuguesa, por sua vez, encara o Resende no domingo (29), às 15h30, fora de casa.

Veja Também

Jogo do Vasco no ES já tem mais de 11 mil ingressos vendidos

Para a sua estreia no comando do time em jogos oficiais, Barbieri promoveu duas mudanças na equipe que venceu o Inter Miami por 3 a 0: o zagueiro Robson Bambu entrou no lugar de Miranda, enquanto Figueiredo assumiu a vaga de Jair no meio de campo.
O Vasco já saiu na frente no início, aos 13 minutos de jogo, após bela jogada individual de Lucas Piton e gol de Nenê. O lateral esquerdo aplicou uma caneta no defensor e mandou um cruzamento na medida para o camisa 10, que apareceu sozinho na segunda trave e inaugurou o placar.
Em desvantagem, a Portuguesa passou a pressionar e chegou a ameaçar o gol defendido por Ivan, mas sem sucesso. O time da casa buscava a referência de Edson Cariús, que protagonizava as melhores chances no ataque.
Logo na volta do intervalo, o Vasco ampliou o marcador com uma pintura de Pec. A equipe teve um arremesso lateral no ataque e Pedro Raul deu um toque de letra para deixar o companheiro com espaço para avançar. O camisa 11 invadiu a área e marcou um golaço por cavadinha, definindo o resultado.
Galarza ainda teve uma chance à queima-roupa para marcar o terceiro, mas acabou parando na defesa do goleiro adversário.
O Vasco jogou com Ivan; Puma Rodríguez, Robson, Léo e Lucas Piton (Paulo Victor); Zé Gabriel, Figueiredo (Matias Galarza) e Nenê (Alex Teixeira); Gabriel Pec (Matheus Barbosa), Eguinaldo (Vinicius Paiva) e Pedro Raul. 

LEIA MAIS

Gestor do Botafogo diz que decisões da Justiça atrapalham lei da SAF

Joana Sanz apaga fotos do marido Daniel Alves nas redes sociais

Palmeiras marca nos acréscimos e conquista o bi da Copa São Paulo

Flamengo renova contrato do atacante Pedro até dezembro de 2027

Por que Daniel Alves está preso e Robinho, não? Entenda diferenças entre os casos

