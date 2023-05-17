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Clubes se manifestam contra a LGBTfobia nas redes sociais

Nesta quarta-feira (17) é celebrado o Dia Internacional do Combate a LGBTfobia, por isso, clubes brasileiros se manifestaram a favor da causa e contra o preconceito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2023 às 16:23

Publicado em 17 de Maio de 2023 às 16:23

Vários estádios pelo páis usam a bandeirinha de escanteio com as cores da comunidade LGBTQIAP+ nesta data
Vários estádios pelo páis usam a bandeirinha de escanteio com as cores da comunidade LGBTQIAP+ nesta data Crédito: Canarinho LGBT/Divulgação
Nesta quarta-feira (17), é celebrado o Dia Internacional do Combate a LGBTfobia. A celebração foi criada em 2004, com o objetivo de conscientizar e chamar a atenção da sociedade para as violências sofridas pela população LGBTQIA+. A data se mostra necessária a cada ano, como aponta o relatório da CBF sobre os casos de homofobia no futebol brasileiro em 2022, que revelou um aumento de 76% em relação à 2021.
Diversos clubes do Brasil se manifestaram ao longo do dia a favor do combate a descriminação e contra qualquer tipo de preconceito. No Espírito Santo, Vitória, Serra e Rio Branco publicaram mensagens de inclusão em suas redes sociais.

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