Clubes se manifestam contra a LGBTfobia nas redes sociais

Nesta quarta-feira (17), é celebrado o Dia Internacional do Combate a LGBTfobia. A celebração foi criada em 2004, com o objetivo de conscientizar e chamar a atenção da sociedade para as violências sofridas pela população LGBTQIA+. A data se mostra necessária a cada ano, como aponta o relatório da CBF sobre os casos de homofobia no futebol brasileiro em 2022, que revelou um aumento de 76% em relação à 2021.
Diversos clubes do Brasil se manifestaram ao longo do dia a favor do combate a descriminação e contra qualquer tipo de preconceito. No Espírito Santo, Vitória, Serra e Rio Branco publicaram mensagens de inclusão em suas redes sociais.