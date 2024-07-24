Clássico entre Vasco e Fluminense não deve mais ocorrer no Kleber Andrade

Os torcedores capixabas que esperavam ir ao clássico entre Vasco e Fluminense no Kleber Andrade, pela 22ª segunda rodada do Brasileirão, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, terão que procurar outra alternativa para acompanhar ao duelo. Isso porque o local deve mudar e se encaminha para o Nilton Santos, estádio gerido Botafogo no Rio.
Após negociar com uma empresa para trazer o duelo para o Espírito Santo no próximo dia 10 de agosto (sábado) por conta da recusa inicial do Botafogo, o Glorioso ao que parece mudou de ideia e trabalha com a possibilidade de ceder o estádio.
O veto da Polícia Militar do Rio para a realização de clássicos em São Januário fez com que o Cruz-Maltino procurasse outro palco. Foi aí que o Kleber Andrade apareceu como opção. O Maracanã, onde o Vasco já conseguiu, na Justiça, recentemente o direito de mandar jogos, também não foi considerado para o duelo porque não houve acordo com o Fluminense.
Desta forma, nos próximos dias a CBF deve ratificar o Nilton Santos, antigo Engenhão, como palco do confronto.