Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Clássico entre Vasco e Fluminense não deve mais ocorrer no Kleber Andrade
Brasileirão

Clássico entre Vasco e Fluminense não deve mais ocorrer no Kleber Andrade

Após o Botafogo vetar inicialmente o Nilton Santos para o duelo, o Klebão surgiu como opção. Entretanto, as diretorias do Cruz-Maltino e do Glorioso caminham em direção a um acordo para o Niltão receber a partida
Redação de A Gazeta

24 jul 2024 às 20:04

Publicado em 24 de Julho de 2024 às 20:04

Kleber Andrade pode ter aumento na sua capacidade de público
O Kleber Andrade foi especulado como palco para receber Vasco x Fluminense pelo Brasileirão Crédito: Giovani Pagotto/Governo do ES
Os torcedores capixabas que esperavam ir ao clássico entre Vasco e Fluminense no Kleber Andrade, pela 22ª segunda rodada do Brasileirão, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, terão que procurar outra alternativa para acompanhar ao duelo. Isso porque o local deve mudar e se encaminha para o Nilton Santos, estádio gerido Botafogo no Rio.
Após negociar com uma empresa para trazer o duelo para o Espírito Santo no próximo dia 10 de agosto (sábado) por conta da recusa inicial do Botafogo, o Glorioso ao que parece mudou de ideia e trabalha com a possibilidade de ceder o estádio.
O veto da Polícia Militar do Rio para a realização de clássicos em São Januário fez com que o Cruz-Maltino procurasse outro palco. Foi aí que o Kleber Andrade apareceu como opção. O Maracanã, onde o Vasco já conseguiu, na Justiça, recentemente o direito de mandar jogos, também não foi considerado para o duelo porque não houve acordo com o Fluminense.
Desta forma, nos próximos dias a CBF deve ratificar o Nilton Santos, antigo Engenhão, como palco do confronto. 

Veja Também

Atacante capixaba do Botafogo tem conversas avançadas para jogar no Milan

Com Didi Louzada, seleção de basquete desembarca na França

Com Marta, futebol feminino estreia em Paris nesta quinta-feira (25)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clube vasco da gama Estádio Kleber Andrade
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES
Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida
Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados