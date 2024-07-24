Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Atacante capixaba do Botafogo tem conversas avançadas para jogar no Milan
Rumo à Itália

Atacante capixaba do Botafogo tem conversas avançadas para jogar no Milan

João Zampier, o Batata, já tem dois jogos pelo time profissional do Glorioso. Ele se destacou em uma excursão e chamou a atenção do clube italiano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2024 às 18:40

Publicado em 24 de Julho de 2024 às 18:40

O atacante capixaba João Henrique Zampier, conhecido como
O atacante capixaba João Henrique Zampier, conhecido como "Batata", quando assinou seu primeiro contrato profissional com o Botafogo Crédito: Botafogo/Divulgação
O atacante capixaba Batata está prestes a deixar o Botafogo rumo à Itália. O Milan tem conversas avançadas pelo jogador do Sub-20 do Glorioso, que se destacou em maio, durante excursão à Europa, na qual marcou dois gols pelo Glorioso.
A informação foi dada em primeira mão pelo portal MilanNews.it, colaborador do jornal La Gazzetta dello Sport. O interesse do Rossonero seria em ‘acomodar’ o atleta primeiramente ao time Sub-23, conhecido como Milan Futuro, que disputa a terceira divisão nacional.
Nascido e criado em Vila Velha, o jogador de 19 anos tem passaporte italiano e assinou o primeiro contrato profissional com o Botafogo em 2022, com cláusula de rescisão avaliada em US$ 50 milhões (cerca de R$ 282 milhões).
Em maio, João “Batata” Zampier foi o grande nome do Botafogo em amistosos na Suíça. Marcando contra o Lyon, em partida que por pouco não fez outro de bicicleta. O jovem atacante recebeu sondagens de Porto, Roma e Famalicão, mas permaneceu no Glorioso.

Veja Também

Presidente do Flamengo diz que chegou ao teto em proposta por Gabigol

Com Didi Louzada, seleção de basquete desembarca na França

Com Marta, futebol feminino estreia em Paris nesta quinta-feira (25)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Futebol botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ANTT aprova renovação antecipada da Ferrovia Centro-Atlântica por 30 anos
Imagem de destaque
Condenado por estuprar enteada de 11 anos em Alagoas é preso no ES
Imagem de destaque
Crea aponta falhas em detonação para obra de ponte que danificou casa no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados