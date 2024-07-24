Atacante capixaba do Botafogo tem conversas avançadas para jogar no Milan

O atacante capixaba João Henrique Zampier, conhecido como "Batata", quando assinou seu primeiro contrato profissional com o Botafogo Crédito: Botafogo/Divulgação

O atacante capixaba Batata está prestes a deixar o Botafogo rumo à Itália. O Milan tem conversas avançadas pelo jogador do Sub-20 do Glorioso, que se destacou em maio, durante excursão à Europa, na qual marcou dois gols pelo Glorioso.

A informação foi dada em primeira mão pelo portal MilanNews.it, colaborador do jornal La Gazzetta dello Sport. O interesse do Rossonero seria em ‘acomodar’ o atleta primeiramente ao time Sub-23, conhecido como Milan Futuro, que disputa a terceira divisão nacional.

Nascido e criado em Vila Velha, o jogador de 19 anos tem passaporte italiano e assinou o primeiro contrato profissional com o Botafogo em 2022, com cláusula de rescisão avaliada em US$ 50 milhões (cerca de R$ 282 milhões).