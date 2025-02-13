CBF demite Seneme e monta comitê de arbitragem com nomes estrangeiros

Wilson Luiz Seneme, ex-presidente da comissão de arbitragem da CBF Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A CBF anunciou na tarde desta quinta-feira (13) uma reestruturação no comando de sua comissão de arbitragem. O ex-árbitro Wilson Luiz Semene, que desde 2022 presidia o órgão, foi demitido. A entidade também montou um Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais para atuar em conjunto com a nova Comissão de Arbitragem. Durante evento transmitido pela CBF TV, o presidente Ednaldo Rodrigues informou os nomes do argentino Néstor Pitana, do italiano Nicola Rizzoli e dos brasileiros Sandro Meira Ricci e Luiz Flávio de Oliveira como membros do comitê.

Pitana foi o árbitro da final da Copa do Mundo de 2018 e apitou também a decisão da Copa Libertadores de 2021. Rizzoli apitou a final da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil. A Comissão de Arbitragem, por sua vez, será coordenada por Rodrigo Cintra e será formada, ainda, por Luís Flávio Oliveira, Marcelo Van Gasse, Fabrício Vilarinho, Luiz Carlos Câmara Bezerra, Eveliny Almeida e Emerson Filipino Coelho.

"A CBF quer informar a todos uma reestruturação da nova comissão de arbitragem. É multidisciplinar, técnica, com nomes internacionais e também com aqueles que fazem parte do futebol brasileiro, com experiência dentro de campo", afirmou Ednaldo.

Em nota, a entidade explicou que o comitê de especialistas estará em contato diário com a comissão, com a missão de analisar lances polêmicos e, partir das decisões tomadas, direcionar o trabalho dos árbitros. A CBF também se comprometeu a profissionalizar os árbitros do país nos próximos 23 meses.