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Não vai rolar

CBF confirma cancelamento de Brasil x Argentina pelas Eliminatórias

Entidade máxima do futebol brasileiro anunciou que o clássico não terá chances de ser realizado. Com isso, a Seleção brasileira irá aproveitar a data para fazer amistoso preparatório
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

17 ago 2022 às 09:23

Publicado em 17 de Agosto de 2022 às 09:23

Seleção Brasileira aproveitará data para realizar amistoso antes da Copa
Seleção Brasileira aproveitará data para realizar amistoso antes da Copa Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Não haverá mais reposição da partida Brasil x Argentina, válida pelas Eliminatórias da Copa do Catar, que há 11 meses foi interrompida por questões sanitárias relacionadas à covid-19. Em nota oficial, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicada na manhã de terça-feira (16), disse que a data – o jogo seria repetido no próximo dia 22 de setembro – será aproveitada para a realização de um amistoso preparatório da seleção brasileira antes da Copa do Mundo do Catar.
De acordo com a entidade, o cancelamento da partida pela Fifa foi possível após a resolução do processo disciplinar perante à Corte Arbitral do Esporte (CAS). Tanto a CBF, quanto a Associação de Futebol Argentino (AFA) “assumiram suas respectivas responsabilidades pelos eventos que levaram ao abandono da partida”.
A CBF foi condenada a pagar multa de 300 mil francos suíços (o equivalente a R$ 1,6 milhão), sendo que 25% do valor deve ser doado pela entidade à Organização Mundial da Saúde (OMS) em apoio a medidas de combate à covid-19. Já a AFA recebeu multa de 150 mil francos (R$ 812 mil).
Na última quinta (11), a CBF já solicitara o cancelamento do clássico sul-americano, após acordo proposto pela Fifa e AFA, e motivada por pedido da comissão técnica da seleção, incluindo Tite.
Tanto Brasil quanto Argentina se classificaram à Copa do Catar. A seleção brasileira estreia contra a Sérvia no dia 24 de novembro, pela chave G (que inclui ainda Suíça e Camarões). Já os hermanos entram em campo dois dias antes, contra a Arábia Saudita, pelo Grupo C (México e Polônia).

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