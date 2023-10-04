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Após eliminação

Cássio pede desculpas à torcida do Corinthians e Fábio Santos anuncia aposentadoria

Sob o comando de Mano Menezes, corintianos não se encontraram em campo e amargaram a queda na semifinal da Copa Sul-Americana
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 out 2023 às 09:42

Publicado em 04 de Outubro de 2023 às 09:42

Cássio pediu desculpas à torcida e mirou a melhora corintiana no Brasileirão
Cássio pediu desculpas à torcida e mirou a melhora corintiana no Brasileirão Crédito: Rodrigo Coca
O clima entre os corintianos após a derrota e a consequente eliminação da Copa Sul-Americana, com 2 a 0 para o Fortaleza, no Castelão, era de terra arrasada. Líderes do grupo, o goleiro Cássio optou por pedir desculpas à torcida, enquanto o questionado lateral-esquerdo Fábio Santos lamentou deixar escalar a última chance de título na carreira, ao anunciar a aposentadoria no fim do ano.
"A torcida do Corinthians sempre está presente, independentemente do lugar. A gente está triste e pede desculpa à torcida. É uma derrota dura, uma eliminação dura, até difícil de falar agora. É digerir e ver o que vem pela frente", afirmou Cássio, ao SBT, visivelmente chateado e sem saber muito como explicar mais um vexame em 2023.
"É duro, pela situação e por tudo. Temos de seguir em frente, porque tem um monte de jogo pelo Brasileiro. É fazer o que a gente não vem fazendo, uma campanha mais regular, para tirar o Corinthians de baixo (apenas quatro pontos da zona de rebaixamento) e buscar os resultados", disse, já tentando mudar o foco para o jogo contra o Flamengo, no sábado (7).
A queda na Copa Sul-Americana e a posição ruim no Brasileirão confirmam a péssima temporada do clube, com eliminações nas quartas do Paulistão diante do Ituano e na primeira fase da Copa Libertadores. O clube até foi à semifinal da Copa do Brasil, mas passando por Remo, Atlético-MG e América-MG somente nos pênaltis, sempre perdendo fora de casa.

A má fase vem refletindo no elenco. Um dos jogadores mais criticados pela torcida por não conseguir mais render em alto nível, o lateral-esquerdo Fábio Santos mais uma vez decepcionou. Após ver o Fortaleza fazer os dois gols pelo seu lado, o jogador optou por anunciar que está se aposentando.
"É difícil falar nesse momento, sei que tá chegando ao fim a carreira, e eu queria esse título mais que ninguém, para fechar o ciclo com chave de ouro. Agora é achar motivação para terminar a temporada e encerar minha carreira de uma forma digna", disse, desolado.

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