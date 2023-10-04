  • Botafogo anuncia demissão do técnico português Bruno Lage
Após tropeços

Botafogo anuncia demissão do técnico português Bruno Lage

Após a demissão de Lage, Botafogo anunciou que o ex-jogador Lucio Flavio, que atuou pelo Botafogo, será o treinador interino
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

04 out 2023 às 05:44

Publicado em 04 de Outubro de 2023 às 05:44

Bruno Lage não é mais o técnico do Botafogo. O português deixa o clube após quatro tropeços seguidos no Campeonato Brasileiro.
O clube passou a manhã e a tarde desta terça-feira (3) discutindo internamente a demissão. Nos bastidores, o clima era visto como insustentável.
Bruno Lage não é mais o técnico do Botafogo
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Todo o cenário de insatisfação - inclusive dentro do elenco - foi repassado em detalhes ao investidor John Textor. O estopim foi o empate na segunda-feira por 1 a 1 com o Goiás - e a gestão da utilização de Tiquinho Soares.
Substituto de Luís Castro, que rumou para o futebol da Arábia Saudita, Bruno Lage nunca convenceu desde que chegou ao Botafogo, mesmo com a manutenção da liderança do Brasileirão.
Em 16 jogos, ele venceu somente cinco e conta ainda com sete empates e quatro derrotas.
O próximo compromisso do Botafogo é no domingo (8), no clássico contra o Fluminense. O jogo, que acontece às 16h (de Brasília), é válido pelo Campeonato Brasileiro.

Substituto

Após a demissão de Lage, Botafogo anunciou que o ex-jogador Lucio Flavio, que atuou pelo Botafogo, será o treinador interino, e Joel Carli, também ex-jogador do time, que se aposentou recentemente, ficará na função de assistente. A dupla assumirá o comando do time a partir desta quarta-feira (4).

