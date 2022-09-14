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Na Alemanha

Casa de Thomas Müller é assaltada durante jogo do Bayern de Munique

Imprensa alemã afirma que o prejuízo do jogador ultrapassa R$ 500 mil. O caso de Müller é mais um para a lista de jogadores assaltados na Europa enquanto estão em campo por seus clubes
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 set 2022 às 10:11

Publicado em 14 de Setembro de 2022 às 10:11

Muller estava em campo na vitória do Bayern sobre o Barcelona
Muller estava em campo na vitória do Bayern sobre o Barcelona Crédito: Reprodução / Instagram @esmuellert
O atacante Thomas Müller entrou para a lista dos jogadores vítimas de assaltos enquanto defendem seus times em campo. Na terça-feira (13), a casa do alemão foi invadida em Munique durante a partida entre o Bayern e o Barcelona, na Espanha, pela fase de grupos da Liga dos Campeões.
Müller era um dos titulares do seu time na vitória por 2 a 0 quando sua residência sofria um roubo, de acordo com o jornal alemão Bild. O assalto teria ocorrido por volta das 22 horas.
Ainda segundo o periódico, os ladrões teriam levado dinheiro vivo, joias e objetos de valor, não especificados. O prejuízo para Müller pode ter chegado à casa dos 100 mil euros (equivalente a R$ 517 mil), segundo estimativa inicial. Não há registro se havia familiares ou funcionários do jogador na casa durante o assalto.
O atacante do Bayern e da seleção da Alemanha só ficou sabendo do roubo ao fim da partida. E ainda não se manifestou sobre o caso.

SITUAÇÃO RECORRENTE

Os assaltos a casas de jogadores de futebol se tornaram comuns nos últimos anos, em diferentes países europeus. Uma das vítimas mais recentes foi o atacante Pierre-Emerick Aubameyang, então do Barcelona. Ele chegou a ser agredido e sofreu lesões no rosto dias antes de acertar sua transferência para o Chelsea.
Antes dele, Robert Lewandowski, outro atacante do Barça, teve roubado um relógio do seu pulso quando chegava para treinar no CT do clube. Atletas como Casemiro, Morata, Piqué, Umtiti, Jordi Alba e até o técnico Zinedine Zidane (ex-Real Madrid) foram vítimas destas investidas criminosas.

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