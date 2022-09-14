Casa de Thomas Müller é assaltada durante jogo do Bayern de Munique

Muller estava em campo na vitória do Bayern sobre o Barcelona Crédito: Reprodução / Instagram @esmuellert

O atacante Thomas Müller entrou para a lista dos jogadores vítimas de assaltos enquanto defendem seus times em campo. Na terça-feira (13), a casa do alemão foi invadida em Munique durante a partida entre o Bayern e o Barcelona, na Espanha, pela fase de grupos da Liga dos Campeões.

Müller era um dos titulares do seu time na vitória por 2 a 0 quando sua residência sofria um roubo, de acordo com o jornal alemão Bild. O assalto teria ocorrido por volta das 22 horas.

Ainda segundo o periódico, os ladrões teriam levado dinheiro vivo, joias e objetos de valor, não especificados. O prejuízo para Müller pode ter chegado à casa dos 100 mil euros (equivalente a R$ 517 mil), segundo estimativa inicial. Não há registro se havia familiares ou funcionários do jogador na casa durante o assalto.

O atacante do Bayern e da seleção da Alemanha só ficou sabendo do roubo ao fim da partida. E ainda não se manifestou sobre o caso.

SITUAÇÃO RECORRENTE

Os assaltos a casas de jogadores de futebol se tornaram comuns nos últimos anos, em diferentes países europeus. Uma das vítimas mais recentes foi o atacante Pierre-Emerick Aubameyang, então do Barcelona. Ele chegou a ser agredido e sofreu lesões no rosto dias antes de acertar sua transferência para o Chelsea.