Cartola: dicas para você mitar na 19ª rodada do Brasileirão 2023

A 18ª rodada do Campeonato Brasileiro não foi das melhores para os cartoleiros de plantão, com uma média geral de pouco mais de 38 pontos. Mas como nem tudo está perdido, A Gazeta já preparou as dicas para a 19ª rodada, fechando o primeiro turno do Brasileirão para que você fique por dentro das melhores opções do mercado para garantir a mitada no fantasy game mais amado do país. Confira os detalhes no vídeo acima e como ficou o tempo de A Gazeta para essa rodada na lista abaixo!
Escalação de A Gazeta - 19ª rodada do Brasileirão
- GOLEIRO
Matheus Cunha (Flamengo) - R$ 6,52
- ZAGUEIROS
Luan Patrick (Bragantino) - C$ 5,78
Adryelson (Botafogo) - C$ 7,84
- LATERAIS
Luan Cândido (Bragantino) - C$ 9,46
Guilherme Arana (Atlético-MG) - C$ 10,89
- MEIO-CAMPISTAS
Adson (Corinthians) - C$ 5,70
Emmanuel Martínez (América-MG) - C$ 6,12
Gabriel Menino (Palmeiras) - C$ 8,61
- ATACANTES:
Artur (Palmeiras) - C$ 12,15
Pavón (Atlético-MG) - C$ 9,91
Gabigol (Flamengo) - C$ 12,66