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Confira o vídeo

Cartola: dicas para você mitar na 19ª rodada do Brasileirão 2023

Com opções para quem quer gastar ou economizar, o time de A Gazeta chega com tudo para garantir mais uma rodada de boas pontuações
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

11 ago 2023 às 19:22

Publicado em 11 de Agosto de 2023 às 19:22

A 18ª rodada do Campeonato Brasileiro não foi das melhores para os cartoleiros de plantão, com uma média geral de pouco mais de 38 pontos. Mas como nem tudo está perdido, A Gazeta já preparou as dicas para a 19ª rodada, fechando o primeiro turno do Brasileirão para que você fique por dentro das melhores opções do mercado para garantir a mitada no fantasy game mais amado do país. Confira os detalhes no vídeo acima e como ficou o tempo de A Gazeta para essa rodada na lista abaixo!

Escalação de A Gazeta - 19ª rodada do Brasileirão

Escalação de A Gazeta para a 19ª rodada do Brasileirão
Escalação de A Gazeta para a 19ª rodada do Brasileirão Crédito: Reprodução / Cartola
  • GOLEIRO
    Matheus Cunha (Flamengo) - R$ 6,52

  • ZAGUEIROS
    Luan Patrick (Bragantino) - C$ 5,78
    Adryelson (Botafogo) - C$ 7,84

  • LATERAIS
    Luan Cândido (Bragantino) - C$ 9,46
    Guilherme Arana (Atlético-MG) - C$ 10,89

  • MEIO-CAMPISTAS
    Adson (Corinthians) - C$ 5,70
    Emmanuel Martínez (América-MG) - C$ 6,12
    Gabriel Menino (Palmeiras) - C$ 8,61

  • ATACANTES:
    Artur (Palmeiras) - C$ 12,15
    Pavón (Atlético-MG) - C$ 9,91
    Gabigol (Flamengo) - C$ 12,66

Dicas econômicas

Dicas econômicas para a escalação do Cartola
Dicas econômicas para a 19ª rodada do Cartola Crédito: Reprodução / Cartola

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