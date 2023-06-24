Cartola: dicas para você mitar na 12ª rodada do Brasileirão 2023

O final de semana está recheado de jogaços. Com isso, o cartoleiro fica em dúvida de quais jogadores deve escalar. Se você é um deles e veio aqui procurar dicas para mitar na rodada, veio ao lugar certo. Confira as nossas Dicas do Cartola e veja quem você deve escalar para se dar bem mais uma vez no maior fantasy game do Brasil.
Escalação de A Gazeta
- Goleiro:
Cleiton (Bragantino) - C$ 4.72
- Zagueiros:
Fabricio Bruno (Flamengo) - C$ 9.09
Nino (Fluminense) - C$ 12.09
- Laterais:
Madson (Athletico-PR) - C$ 5.04
Arana (Atlético Mineiro) - C$ 9.34
- Meio-campistas
Lima (Fluminense) - C$ 11.92
Richard Ríos (Palmeiras) - C$ 4.63
Cristaldo (Grêmio) - C$ 10.90
- Atacantes
Sasha (RB Bragantino) - C$ 10.71
Cano (Fluminense) - C$ 14.45
Gabigol (Flamengo) - C$ 13.44