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Cartola: dicas para você mitar na 12ª rodada do Brasileirão 2023

Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro chegando, e com ela as nossas Dicas do Cartola voltam com tudo para ajudar você a mitar
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

23 jun 2023 às 23:43

Publicado em 23 de Junho de 2023 às 23:43

O final de semana está recheado de jogaços. Com isso, o cartoleiro fica em dúvida de quais jogadores deve escalar. Se você é um deles e veio aqui procurar dicas para mitar na rodada, veio ao lugar certo. Confira as nossas Dicas do Cartola e veja quem você deve escalar para se dar bem mais uma vez no maior fantasy game do Brasil. 

Escalação de A Gazeta

  • Goleiro:
    Cleiton (Bragantino) - C$ 4.72

  • Zagueiros:
    Fabricio Bruno (Flamengo) - C$ 9.09
    Nino (Fluminense) - C$ 12.09

  • Laterais:
    Madson (Athletico-PR) - C$ 5.04
    Arana (Atlético Mineiro) - C$ 9.34

  • Meio-campistas
    Lima (Fluminense) - C$ 11.92
    Richard Ríos (Palmeiras) - C$ 4.63
    Cristaldo (Grêmio) - C$ 10.90

  • Atacantes
    Sasha (RB Bragantino) - C$ 10.71
    Cano (Fluminense) - C$ 14.45
    Gabigol (Flamengo) - C$ 13.44
Escalação de A Gazeta para a 8ª rodada do Brasileirão 2023
Escalação de A Gazeta para a 8ª rodada do Brasileirão 2023 Crédito: Cartola FC/Reprodução

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