Cartola: dicas para você mitar na 12ª rodada do Brasileirão 2023

O final de semana está recheado de jogaços. Com isso, o cartoleiro fica em dúvida de quais jogadores deve escalar. Se você é um deles e veio aqui procurar dicas para mitar na rodada, veio ao lugar certo. Confira as nossas Dicas do Cartola e veja quem você deve escalar para se dar bem mais uma vez no maior fantasy game do Brasil.