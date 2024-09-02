Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Capixaba Álvaro Oliveira celebra primeiro gol marcado pelo Al Bataeh na temporada
Emirados Árabes

Capixaba Álvaro Oliveira celebra primeiro gol marcado pelo Al Bataeh na temporada

Atacante brasileiro marcou de pênalti um dos gols da sua equipe no empate contra o Al Ain
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

02 set 2024 às 14:51

Publicado em 02 de Setembro de 2024 às 14:51

Capixaba Álvaro Oliveira celebra primeiro gol marcado pelo Al Bataeh na temporada
Capixaba Álvaro Oliveira celebra primeiro gol marcado pelo Al Bataeh na temporada Crédito: Divulgação/Al Bataeh
Na sua segunda temporada defendendo o Al Bataeh, dos Emirados Árabes, o jovem atacante Álvaro Oliveira, de 23 anos, segue o ritmo da primeira e continua marcando gols. Na partida contra o Al Ain, disputada na última sexta-feira (30), o capixaba marcou o seu primeiro gol na temporada. De pênalti, Álvaro ajudou sua equipe a empatar o duelo em 3 a 3. Álvaro celebrou o primeiro gol na temporada.
“Estou bem feliz por poder marcar o meu primeiro gol na temporada, todo atacante quer estar marcando sempre e comigo não é diferente, estou sempre em busca do gol. Tenho uma meta nesta temporada que é superar o número de gols da passada que foi sete, então é muito bom poder marcar. Espero seguir fazendo gols e ajudando o Al Bataeh”, disse.
Natural de Nova Venécia e com passagem pelas categorias de base do América-MG, Álvaro atua desde 2019 nos Emirados Árabes. O atacante celebrou o poder de reação da sua equipe, que mesmo saindo atrás do placar, mostrou força e conseguiu alcançar o empate.
“O Al Ain tem um grande time, é um dos maiores investimentos do país, atual campeão da Champions da Ásia, então tem grandes jogadores. Mesmo saindo perdendo por 3 a 0, o nosso time mostrou um grande poder de reação e conseguiu conquistar o empate. Espero que a gente possa repetir a boa atuação que tivemos no segundo tempo nas próximas partidas”, concluiu.

Veja Também

Vila Velha e Anchieta são os campeões do Estadual de Beach Soccer 2024

Nove capixabas são convocados para disputar o Mundial Universitário

Anitta é confirmada pela NFL como atração em jogo Inédito no Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Causas impossíveis? 7 orações poderosas para situações difíceis
All Stars Jazz Band será formada exclusivamente para o festival
Itaúnas: festival de jazz e blues gratuito terá banda criada exclusivamente para o evento
Imagem de destaque
'Indústria paralela' orienta imigrantes a fingirem ser gays para obterem asilo, mostra investigação da BBC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados