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Brasileirão

Cano marca no fim e Fluminense escapa de derrota para o Fortaleza

O resultado foi ruim para as duas equipes. Não deixou o time cearense encostar na briga pelo título e não fez o Tricolor Carioca abrir boa vantagem para os rivais na luta contra o rebaixamento

Publicado em 22 de Novembro de 2024 às 23:46

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 nov 2024 às 23:46
Fluminense e Fortaleza empataram no Maracanã pelo Brasileirão
Fluminense e Fortaleza empataram no Maracanã pelo Brasileirão Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
Com gol de Cano, aos 39 minutos do segundo tempo, o Fluminense escapou de derrota para o Fortaleza, ao empatar por 2 a 2, nesta sexta-feira (22), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino marcou o seu gol de número 55 no templo do futebol.
O resultado serviu também para afastar o Fortaleza da briga pelo título. O Fortaleza estacionou nos 64 pontos e perdeu a oportunidade de diminuir a diferença para o líder Botafogo, com 69. O Palmeiras tem 67.
Já o Fluminense respira mais aliviado, ao continuar na 15ª posição, com 38 pontos, contra 37 do Criciúma, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Mano Menezes, por sua vez, segue sem vencer Vojvoda na carreira.

O Jogo

O primeiro tempo foi marcado por vaias e impaciência da torcida do Fluminense, que luta desesperadamente contra o rebaixamento. O som de protesto tomou conta do Maracanã a cada jogada errada do time carioca e deu força para o Fortaleza buscar a virada.
O Fluminense começou o jogo pressionando o Fortaleza e conseguiu abrir o placar aos dez minutos. Keno costurou pela esquerda e rolou para Lima mandar no fundo das redes. Parecia que o time da casa tinha o controle da partida, mas não foi bem assim.
O Fortaleza buscou o empate em seu primeiro ataque. Aos 18, após falha de Martinelli, o Fluminense perdeu mais duas divididas e viu a bola chegar em Lucero pela direita. Ele cruzou para Moisés, que só empurrou para as redes.
A partir daí o panorama mudou, tanto que o Fortaleza chegou a ficar dois minutos corridos sem permitir que o Fluminense tocasse na bola. A virada era questão de tempo e ocorreu aos 42. Moisés deu belo passe para Marinho, que cortou para a esquerda e fez um golaço.
O Fortaleza voltou melhor no segundo tempo, muito por causa do nervosismo dos jogadores do Fluminense, totalmente evidente a cada tomada de decisão. O time cearense foi perdendo uma chance atrás da outra, com Lucero, Moisés e Hércules.
Aos 20, logo após uma nova série de vaias para cima de Mano Menezes, o Fluminense teve grande chance de marcar com Arias. Ele recebeu um cruzamento espetacular de Martinelli, dominou com extrema categoria e chutou para a defesa do goleiro João Ricardo.
Com as substituições, o Fluminense foi com tudo para o ataque. O Fortaleza recuou e acabou castigado. Samuel Xavier passou como quis entre dois jogadores rivais e cruzou. Renato Augusto desviou e Cano deixou tudo igual. O time cearense até tentou responder no fim, mas acabou deixando a vitória escapar.
Na próxima rodada, o Fluminense enfrenta o Criciúma na terça-feira, às 19h, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). No mesmo dia, às 20h, o Fortaleza recebe o Flamengo, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

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