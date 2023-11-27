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Mais um

Canal Goat vai transmitir o Campeonato Carioca em 2024

Canal de transmissões esportivas acertou com Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro) para transmitir mais um estadual
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 nov 2023 às 15:58

Publicado em 27 de Novembro de 2023 às 15:58

Fluminense é o atual campeão do Campeonato Carioca
Fluminense é o atual campeão do Campeonato Carioca Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O Canal Goat fechou acordo nesta segunda-feira (27) com a Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro) e vai transmitir todos os jogos do Campeonato Carioca 2024, com exceção das paritdas que tem o Vasco como mandante.
A proposta foi intermediada pela Brax, agência que tem os direitos de comercialização do Estadual de futebol do Rio até 2025. Para a próxima edição, além do Goat, a Band tem contrato ativo e vai mostrar partidas na TV aberta.
O contrato entre Goat e Brax dá ao canal esportivo no YouTube a garantia de transmissão dos jogos em casa de Flamengo, Botafogo, Fluminense, Audax, Bangu, Boavista, Madureira, Nova Iguaçu, Portuguesa, Volta Redonda e Sampaio Corrêa.
O Vasco não está no acordo, e por enquanto, tem apenas os jogos fora de seu mando garantidos. O clube cruzmaltino, porém, tem proposta da Brax na mesa e discute fechar um acordo para entrar no contrato da Brax, o que ajudaria Goat e Band.
É o terceiro campeonato estadual fechado pela Goat nas últimas semanas, este o de maior importância deles com relação a interesse do público. Antes, foram comprados os jogos do Cearense e do Pernambucano.
Curiosamente, o maior concorrente do Goat no ambiente digital, a Cazé TV, vai transmitir o Campeonato Paulista, que disputa visibilidade com o Carioca nos primeiros três meses do ano.
O Campeonato Carioca teve seu conselho arbitral realizado nesta segunda. O formato será o mesmo dos últimos anos: uma primeira fase com onze jogos, com quatro se classificando para disputarem semifinal e final em mata-mata.

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