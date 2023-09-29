Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Campeonato Brasileiro: confira onde assistir aos jogos da 25ª rodada
Programação

Campeonato Brasileiro: confira onde assistir aos jogos da 25ª rodada

Fique por dentro de datas, horários, locais e como assistir ao seu time do coração em mais uma rodada do Brasileirão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2023 às 14:09

Publicado em 29 de Setembro de 2023 às 14:09

São Paulo enfrenta o Corinthians neste sábado (30), no Morumbi
São Paulo enfrenta o Corinthians neste sábado (30), no Morumbi Crédito: Rubens Chiri / SPFC

Sábado (30)

  • Flamengo x Bahia

    Local:     Maracanã, Rio de Janeiro
    Horário: 16h
    Transmissão: Premiere

  • Fortaleza x Grêmio

    Local:     Arena Castelão, Fortaleza
    Horário: 16h
    Transmissão: Premiere

  • Cuiabá x Fluminense 

    Local:     Arena Pantanal, Cuiabá
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere

  • São Paulo x Corinthians

    Local:     Morumbi, São Paulo
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere

  • Internacional x Atlético-MG

    Local: Beira-Rio, Porto Alegre
    Horário: 21h
    Transmissão: Premiere e SporTV

Domingo (1º)

  • Santos x Vasco

    Local:     Vila Belmiro, Santos
    Horário: 16h
    Transmissão: TV Gazeta, TV Globo (SP e RJ) e Premiere

  • Cruzeiro x América-MG

    Local:     Mineirão, Belo Horizonte
    Horário: 16h
    Transmissão: TV Globo (MG) e Premiere

  • Coritiba x Athletico-PR

    Local: Couto Pereira, Curitiba
    Horário: 16h
    Transmissão: TV Globo (PR) e Premiere

  • Bragantino x Palmeiras

    Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere

Segunda-feira (2)

  • Botafogo x Goiás

    Local:     Nilton Santos, Rio de Janeiro
    Horário: 20h
    Transmissão: Premiere e SporTV

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Brasileirão Campeonato Brasileiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados