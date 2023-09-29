Campeonato Brasileiro: confira onde assistir aos jogos da 25ª rodada

Sábado (30)
- Flamengo x Bahia
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Horário: 16h
Transmissão: Premiere
- Fortaleza x Grêmio
Local: Arena Castelão, Fortaleza
Horário: 16h
Transmissão: Premiere
- Cuiabá x Fluminense
Local: Arena Pantanal, Cuiabá
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere
- São Paulo x Corinthians
Local: Morumbi, São Paulo
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere
- Internacional x Atlético-MG
Local: Beira-Rio, Porto Alegre
Horário: 21h
Transmissão: Premiere e SporTV
Domingo (1º)
- Santos x Vasco
Local: Vila Belmiro, Santos
Horário: 16h
Transmissão: TV Gazeta, TV Globo (SP e RJ) e Premiere
- Cruzeiro x América-MG
Local: Mineirão, Belo Horizonte
Horário: 16h
Transmissão: TV Globo (MG) e Premiere
- Coritiba x Athletico-PR
Local: Couto Pereira, Curitiba
Horário: 16h
Transmissão: TV Globo (PR) e Premiere
- Bragantino x Palmeiras
Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere
Segunda-feira (2)
- Botafogo x Goiás
Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro
Horário: 20h
Transmissão: Premiere e SporTV