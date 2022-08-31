Brasileiros deixam Arsenal na liderança, Haaland faz hat-trick e City goleia

Haaland começou a competição marcando muitos gols; "Gabriéis" do Arsenal colocam o time na liderança Crédito: Instagram/Divulgação

Gabriel Jesus não decepcionava no Manchester City, da mesma maneira que Haaland jamais deixou de se destacar no Borussia Dortmund. Ambos, porém, optaram por mudar de equipes para a atual temporada e vêm desempenhando um grande papel, sendo o nome principal de suas respectivas novas equipes. O brasileiro se tornou peça chave para o líder Arsenal, que manteve a liderança com um gol seu e outro de Gabriel Martinelli, enquanto o norueguês tem números impressionantes no time de Pep Guardiola, com novo hat-trick, goleada, e o City na segunda colocação.

Gabriel Jesus disputou os cinco jogos do Arsenal até agora no Inglês. E participou de impressionantes seis gols, superando recorde que era de Ozil, com cinco. Nesta quarta-feira, no Emirates Stadium, estava atento quando o goleiro Martinez, do Aston Villa, espalmou chute defensável e mandou às redes.

No segundo tempo, o rival até empatou, com o volante Douglas Luiz, ameaçando o primeiro lugar e a manutenção dos 100% do Arsenal. O dia verde e amarelo em Londres, porém, teve seu terceiro ato. Saka serviu e Gabriel Martinelli garantiu a quinta vitória seguida dos comandados de Mikel Arteta com 2 a 1 no Aston Villa.

Na cola do Arsenal, que soma 15 pontos, aparece o campeão Manchester City, com dois a menos. No Etihad Stadium, com novo show de Haaland, impiedosa goleada de 6 a 0 sobre o recém-promovido Nottingham Forrest.

Dias desses, Haaland enfrentava algumas cobranças na Inglaterra por "tocar pouco" na bola. No fim de semana fez um hat-trick no segundo tempo da vitória por 4 a 2 sobre o Crystal Palace para espantar as críticas. E repetiu a dose nesta quarta-feira, apenas mudando a etapa. Em 38 minutos, o City já ganhava do Nottingham Forrest por 3 a 0.

O artilheiro abriu o placar antecipando o marcador. Logo depois, o zagueiro tentou cortar e a bola sobrou livre para o camisa 9 ampliar. O terceiro gol veio de cabeça, quase em cima da linha. Em seis aparições com a camisa do City Haaland já tem incríveis nove gols.

A vitória estava consumada antes do intervalo, mas se transformou em goleada no segundo tempo com outros três gols, de Cancelo, após receber de Bernardo Silva, Julian Alvarez e Izak Hien.

O empate por 1 a 1 entre West Ham e Tottenham marcou a estreia de Lucas Paquetá no time londrino. O brasileiro chegou no começo da semana e já foi a campo. Substituiu Benrahma aos 23 da etapa final. Sua entrada era uma tentativa de busca da virada após Kehrer abrir o placar com gol contra e Soucek empatar. Mas o placar se manteve até o fim. Em outro confronto, Bournemouth e Wolverhampton ficaram no 0 a 0.

VIRADA E POLÊMICA

O Liverpool voltou a ganhar no Inglês em jogo com polêmica de arbitragem. Depois da goleada de 9 a 0 sobre o Bournemouth, a expectativa era de novo show em Anfield. Mas a história foi diferente diante do Newcastle, que saiu na frente com o estreante sueco Isak.