Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Brasileiros deixam Arsenal na liderança, Haaland faz hat-trick e City goleia
Premier League

Brasileiros deixam Arsenal na liderança, Haaland faz hat-trick e City goleia

Rodada do Campeonato Inglês ainda teve virada no último segundo do Liverpool e empate entre West Ham e Tottenham na estreia de Lucas Paquetá
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 ago 2022 às 18:56

Publicado em 31 de Agosto de 2022 às 18:56

Haaland começou a competição marcando muitos gols;
Haaland começou a competição marcando muitos gols; "Gabriéis" do Arsenal colocam o time na liderança Crédito: Instagram/Divulgação
Gabriel Jesus não decepcionava no Manchester City, da mesma maneira que Haaland jamais deixou de se destacar no Borussia Dortmund. Ambos, porém, optaram por mudar de equipes para a atual temporada e vêm desempenhando um grande papel, sendo o nome principal de suas respectivas novas equipes. O brasileiro se tornou peça chave para o líder Arsenal, que manteve a liderança com um gol seu e outro de Gabriel Martinelli, enquanto o norueguês tem números impressionantes no time de Pep Guardiola, com novo hat-trick, goleada, e o City na segunda colocação.
Gabriel Jesus disputou os cinco jogos do Arsenal até agora no Inglês. E participou de impressionantes seis gols, superando recorde que era de Ozil, com cinco. Nesta quarta-feira, no Emirates Stadium, estava atento quando o goleiro Martinez, do Aston Villa, espalmou chute defensável e mandou às redes.
No segundo tempo, o rival até empatou, com o volante Douglas Luiz, ameaçando o primeiro lugar e a manutenção dos 100% do Arsenal. O dia verde e amarelo em Londres, porém, teve seu terceiro ato. Saka serviu e Gabriel Martinelli garantiu a quinta vitória seguida dos comandados de Mikel Arteta com 2 a 1 no Aston Villa.
Na cola do Arsenal, que soma 15 pontos, aparece o campeão Manchester City, com dois a menos. No Etihad Stadium, com novo show de Haaland, impiedosa goleada de 6 a 0 sobre o recém-promovido Nottingham Forrest.

Veja Também

Astro do basquete, LeBron James é um dos novos donos do Milan

Palmeiras é derrotado pelo Athletico-PR e perde invencibilidade na Libertadores

Dias desses, Haaland enfrentava algumas cobranças na Inglaterra por "tocar pouco" na bola. No fim de semana fez um hat-trick no segundo tempo da vitória por 4 a 2 sobre o Crystal Palace para espantar as críticas. E repetiu a dose nesta quarta-feira, apenas mudando a etapa. Em 38 minutos, o City já ganhava do Nottingham Forrest por 3 a 0.
O artilheiro abriu o placar antecipando o marcador. Logo depois, o zagueiro tentou cortar e a bola sobrou livre para o camisa 9 ampliar. O terceiro gol veio de cabeça, quase em cima da linha. Em seis aparições com a camisa do City Haaland já tem incríveis nove gols.
A vitória estava consumada antes do intervalo, mas se transformou em goleada no segundo tempo com outros três gols, de Cancelo, após receber de Bernardo Silva, Julian Alvarez e Izak Hien.
O empate por 1 a 1 entre West Ham e Tottenham marcou a estreia de Lucas Paquetá no time londrino. O brasileiro chegou no começo da semana e já foi a campo. Substituiu Benrahma aos 23 da etapa final. Sua entrada era uma tentativa de busca da virada após Kehrer abrir o placar com gol contra e Soucek empatar. Mas o placar se manteve até o fim. Em outro confronto, Bournemouth e Wolverhampton ficaram no 0 a 0.

VIRADA E POLÊMICA

O Liverpool voltou a ganhar no Inglês em jogo com polêmica de arbitragem. Depois da goleada de 9 a 0 sobre o Bournemouth, a expectativa era de novo show em Anfield. Mas a história foi diferente diante do Newcastle, que saiu na frente com o estreante sueco Isak.
O empate veio na segunda etapa com Roberto Firmino, destaque na goleada da rodada passada com dois gols e três assistências. O brasileiro recebeu de Salah e deixou tudo igual. Curiosamente, o egípcio é quem foi bastante festejado por Jürgen Klopp. Ele não havia participado de nenhum lance de gol nos 9 a 0. A polêmica do jogo veio com os cinco minutos de acréscimos. O árbitro acabou "esquecendo" do tempo e os donos da casa viraram com gol do jovem Fabio Carvalho aos 52 minutos, dois a mais que o previsto, portanto. As comissões técnicas chegaram a se estranhar após o gol com tempo excedido.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Inglaterra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como região da Bolívia virou refúgio para o PCC e por que é difícil desmantelar facções criminosas no país
Imagem de destaque
SUS Capixaba: cuidado, acesso e dignidade
Imagem de destaque
Holdings: impactos no IBS/CBS na tributação das operações não onerosas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados