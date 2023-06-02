Futebol

Brasileirão 2023; confira onde assistir aos jogos da 9ª rodada

Fique por dentro dos horários, locais e como assistir ao seu time do coração no Campeonato Brasileiro
Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Junho de 2023 às 13:52

Brasileirão 2023 está a todo vapor com equipes focadas na taça mais cobiçada do país
Brasileirão 2023 está a todo vapor com equipes focadas na taça mais cobiçada do país Crédito: Staff Images (Cruzeiro), Daniel Ramalho (Vasco) e Paulo Pinto (São Paulo)

Sábado (3)

  • Fortaleza x Bahia
    Horário:     16h
    Local: Arena Castelão, Fortaleza
    Transmissão: Premiere

  • América-MG x Corinthians
    Horário: 18h30
    Local: Independência, Belo Horizonte
    Transmissão: Premiere

  • Athletico-PR x Botafogo
    Horário: 18h30
    Local: Arena da Baixada, Curitiba
    Transmissão: Rede Furacão

  • Cruzeiro x Atlético-MG 
    Horário: 18h30
    Local: Parque do Sabiá, Uberlândia
    Transmissão: Premiere

  • Santos x Internacional
    Horário: 21h
    Local: Vila Belmiro, Santos
    Transmissão: Premiere e SporTV

Domingo (4)

  • Grêmio x São Paulo
    Horário:     16h
    Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
    Transmissão: Globo (RS) e Premiere

  • Fluminense x Bragantino
    Horário: 16h
    Local: Maracanã, Rio de Janeiro
    Transmissão: TV Gazeta

  • Goiás x Cuiabá
    Horário:     18h30
    Local: Hailé Pinheiro, Goiânia
    Transmissão: Premiere

  • Palmeiras x Coritiba
    Horário:     18h30
    Local: Allianz Parque, São Paulo
    Transmissão: Premiere e SporTV

Segunda-feira (5)

  • Vasco x Flamengo
    Horário:     20h
    Local: Maracanã, Rio de Janeiro
    Transmissão: Premiere

