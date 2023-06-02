Brasileirão 2023; confira onde assistir aos jogos da 9ª rodada

Sábado (3)
- Fortaleza x Bahia
Horário: 16h
Local: Arena Castelão, Fortaleza
Transmissão: Premiere
- América-MG x Corinthians
Horário: 18h30
Local: Independência, Belo Horizonte
Transmissão: Premiere
- Athletico-PR x Botafogo
Horário: 18h30
Local: Arena da Baixada, Curitiba
Transmissão: Rede Furacão
- Cruzeiro x Atlético-MG
Horário: 18h30
Local: Parque do Sabiá, Uberlândia
Transmissão: Premiere
- Santos x Internacional
Horário: 21h
Local: Vila Belmiro, Santos
Transmissão: Premiere e SporTV
Domingo (4)
- Grêmio x São Paulo
Horário: 16h
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
Transmissão: Globo (RS) e Premiere
- Fluminense x Bragantino
Horário: 16h
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Transmissão: TV Gazeta
- Goiás x Cuiabá
Horário: 18h30
Local: Hailé Pinheiro, Goiânia
Transmissão: Premiere
- Palmeiras x Coritiba
Horário: 18h30
Local: Allianz Parque, São Paulo
Transmissão: Premiere e SporTV
Segunda-feira (5)
- Vasco x Flamengo
Horário: 20h
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Transmissão: Premiere