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Festa rubro-negra

Com gols de Arrascaeta e Gabigol, Flamengo elimina o Fluminense na Copa do Brasil

No dia em que completou 29 anos, o uruguaio abriu o placar. No fim do segundo tempo, Gabi marcou e colocou o atual campeão nas quartas de final

Publicado em 

01 jun 2023 às 22:12

Publicado em 01 de Junho de 2023 às 22:12

Flamengo
Arrascaeta marcou no dia em completou 29 anos, exatamente no Fla-Flu Crédito: Alexandre Brum/Folhapress
O Flamengo está nas quartas de final da Copa do Brasil! Depois do empate sem gols na ida, o Rubro-Negro venceu o Fluminense por 2 a 0 nesta quinta-feira (1º), no Maracanã, e avançou.
Arrascaeta e Gabigol anotaram os gols do clássico e garantiram a classificação ao time de Sampaoli.
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No 1 tempo, o Flu foi superior e começou pressionando em pelo menos três boas chances com Cano. Só que justamente no momento em que a equipe tricolor era melhor, o rival saiu na frente. Aos 32 minutos, Gerson lançou, Fabrício Bruno cabeceou para o meio, e Arrascaeta mandou de cabeça no ângulo para fazer 1 a 0 para o Flamengo.
Nos minutos finais, o time de Diniz seguiu impondo pressão, mas a defesa rubro-negro se fechou para levar a vantagem para o vestiário.
O 2º tempo foi sem grandes emoções. O Flu continuou com mais posse de bola e ditando o ritmo da partida em busca de pelo menos um gol para levar a decisão para os pênaltis. Mas não conseguia finalizar. O Fla, por sua vez, se fechou e apostou nos contra-ataques.
Aos 34, o Rubro-Negro teve três oportunidades seguidas para matar o jogo em um único lance. Gerson acertou uma bomba no rosto de Fábio. Na sobra, Cebolinha acertou a trave, e Gabigol parou na defesa do goleiro tricolor.
Até que aos 45, quando o Fla estava muito mais perto do segundo do que o Flu do empate, Gabigol aproveitou a sobra e, sozinho, mandou para o fundo das redes;
Agora, o Flamengo conhecerá seu próximo adversário e o chaveamento da competição por meio de um sorteio que ainda não tem data definida.
A classificação ainda faz o clube embolsar mais R$ 4,3 milhões em premiação por conta da vaga nas quartas de final. Os jogos da próxima fase serão disputados nas semanas dos dias 5 e 12 de julho.
Com informações de O Dia e ESPN

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