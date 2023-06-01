Ex-presidente do Atlético-MG detona Coudet após eliminação na Copa do Brasil

Coudet vive momento de pressão por parte da torcida atleticana Crédito: Gilson Junio

"Nossa eliminação se deve exclusivamente à irresponsabilidade do treinador", enfatizou Sette Câmara. "O jogo era uma 'final' no campo do adversário, onde sempre foi complicado jogar. Bastava escalar o mesmo time que teve 75% de posse de bola no jogo do Mineirão. Prejuízo gigantesco, moral e financeiro!"

Sette Câmara foi presidente atleticano entre 2018 e 2020. Ele não tentou a reeleição e apoiou a candidatura de Sérgio Coelho, atual mandatário do time mineiro. Em suas redes sociais, o ex-presidente se referia principalmente à criticada decisão de Coudet de poupar alguns dos titulares do Atlético na partida da volta contra o Corinthians.

Hulk, Jemerson, Battaglia, Rubens e Hyoran iniciaram o jogo no banco de reservas na Neo Química Arena. Coudet tomou a decisão por conta da vantagem construída pelo Atlético no jogo de ida, vencido por 2 a 0. O rival paulista, contudo, devolveu o mesmo placar e faturou a vaga nas quartas de final na disputa de pênaltis.

A queda precoce traz mais dificuldades financeiras ao Atlético por causa das elevadas dívidas do clube. O Atlético sofreu uma piora neste quesito ao longo do ano passado e atualmente é o time mais endividado do Brasil, com valores estimados em R$ 1,7 bilhão.

Fora da competição de mata-mata, o Atlético deixará de arrecadar com bilheteria, direitos de transmissão e premiação, a maior entre as competições brasileiras, que dá R$ 70 milhões ao campeão.

Ao fim da partida, Hulk indicou insatisfação por ter ficado no banco ao longo de todo o primeiro tempo em São Paulo. "É o treinador que decide. A gente está sempre à disposição, mas quem decide é o treinador, e a gente tem que respeitar. Quem decide é o treinador. A gente se prepara para estar disponível todos os jogos, mas é o treinador que define quem joga e quem não joga", declarou o atacante.