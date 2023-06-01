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Derrota amarga

Ex-presidente do Atlético-MG detona Coudet após eliminação na Copa do Brasil

Sérgio Sette Câmara criticou a decisão de Coudet em poupar alguns dos titulares do Atlético na partida da volta contra o Corinthians
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 jun 2023 às 12:22

Publicado em 01 de Junho de 2023 às 12:22

Coudet vive momento de pressão por parte da torcida atleticana
Coudet vive momento de pressão por parte da torcida atleticana Crédito: Gilson Junio
O ex-presidente Sérgio Sette Câmara culpou o técnico Eduardo Coudet pela eliminação do Atlético-MG nas oitavas de final da Copa do Brasil, na noite de quarta-feira (31). Para o ex-dirigente do clube de Belo Horizonte, a queda precoce vai trazer prejuízo financeiro "gigantesco" ao Atlético.
"Nossa eliminação se deve exclusivamente à irresponsabilidade do treinador", enfatizou Sette Câmara. "O jogo era uma 'final' no campo do adversário, onde sempre foi complicado jogar. Bastava escalar o mesmo time que teve 75% de posse de bola no jogo do Mineirão. Prejuízo gigantesco, moral e financeiro!"
Sette Câmara foi presidente atleticano entre 2018 e 2020. Ele não tentou a reeleição e apoiou a candidatura de Sérgio Coelho, atual mandatário do time mineiro. Em suas redes sociais, o ex-presidente se referia principalmente à criticada decisão de Coudet de poupar alguns dos titulares do Atlético na partida da volta contra o Corinthians.

Hulk, Jemerson, Battaglia, Rubens e Hyoran iniciaram o jogo no banco de reservas na Neo Química Arena. Coudet tomou a decisão por conta da vantagem construída pelo Atlético no jogo de ida, vencido por 2 a 0. O rival paulista, contudo, devolveu o mesmo placar e faturou a vaga nas quartas de final na disputa de pênaltis.
A queda precoce traz mais dificuldades financeiras ao Atlético por causa das elevadas dívidas do clube. O Atlético sofreu uma piora neste quesito ao longo do ano passado e atualmente é o time mais endividado do Brasil, com valores estimados em R$ 1,7 bilhão.
Fora da competição de mata-mata, o Atlético deixará de arrecadar com bilheteria, direitos de transmissão e premiação, a maior entre as competições brasileiras, que dá R$ 70 milhões ao campeão.
Ao fim da partida, Hulk indicou insatisfação por ter ficado no banco ao longo de todo o primeiro tempo em São Paulo. "É o treinador que decide. A gente está sempre à disposição, mas quem decide é o treinador, e a gente tem que respeitar. Quem decide é o treinador. A gente se prepara para estar disponível todos os jogos, mas é o treinador que define quem joga e quem não joga", declarou o atacante.
Alvo da torcida, Coudet pediu desculpas na entrevista coletiva. "Simplesmente pedir desculpa para os torcedores que acompanharam pela televisão. É continuar trabalhando. O time pode jogar muito melhor, vinha jogando muito melhor. Mas eu não gosto de falar dessas coisas. Tem que trabalhar. Com muita dor desta eliminação, porque estávamos muito empolgados com essa competição", declarou.

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