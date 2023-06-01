Botafogo cai nos pênaltis para o Furacão e se despede da Copa do Brasil

O Botafogo foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil Crédito: Agência F8/Folhapress

O Botafogo está eliminado da Copa do Brasil. Apesar da vitória no tempo regulamentar por 1 a 0, o Alvinegro perdeu para o Athletico nos pênaltis por 4 a 2 no Estádio Nilton Santos, nesta quarta-feira, 31, e se despediu da competição. Tiquinho Soares, que marcou no primeiro tempo, Tchê Tchê desperdiçaram as cobranças, defendias pelo goleiro Bento.

Agora, Botafogo e Athletico viram a chave para a nona rodada do Campeonato Brasileiro. Curiosamente, o próximo compromisso das duas equipes é entre elas. Alvinegro e Furacão medirão forças no sábado, às 18h30, na Arena da Baixada.

O jogo

Com a necessidade de vencer, o Botafogo se lançou ao ataque desde o apito inicial e abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo. Lucas Perri deu um lançamento para o lado esquerdo do campo ofensivo, Tiquinho Soares fez o pivô na marcação, e a bola chegou até Júnior Santos. O atacante encarou a marcação, invadiu a área e tocou para Tiquinho. O centroavante, então, limpou da marcação e finalizou rasteiro, sem chances de defesa para o goleiro Bento.

O gol, claro, incendiou o Estádio Nilton Santos. O Alvinegro aproveitou o bom momento na partida para tentar ampliar a vantagem. Em meio à pressão, Victor Sá chegou a balançar as redes, mas antes do chute do camisa 7, o árbitro já havia paralisado o lance por falta de Cuesta Madson.

A partir dos 30 minutos, o Athletico começou a equilibrar um pouco mais a partida. Por um lado, o Furacão limitou as chegadas ofensivas do Glorioso. Por outro, o time paranaense não conseguiu acertar a direção da meta defendida por Lucas Perri.

No retorno do intervalo, o Botafogo teve um pouco mais de dificuldade, mas ainda assim conseguia encontrar os espaços. Nos primeiros 20 minutos, por exemplo, o Alvinegro teve três oportunidades dentro da área, mas não aproveitou.

O jogo se manteve assim até o fim e não houve mais nenhum gol no tempo regulamentar. Dessa forma, como os dois times empataram no placar agregado, o confronto foi para os pênaltis.

Nas cobranças, o goleiro Bento brilhou e defendeu as duas primeiras cobranças do Botafogo, cobradas por Tiquinho e Tchê Tchê. Marlon Freitas e Lucas Fernandes acertaram suas batidas. Já o Athletico foi 100%: Thiago Heleno, Vitor Bueno, Terans e Alex Santana converteram as cobranças e eliminaram o Alvinegro da competição.