Brasileirão 2023: confira horários e transmissões da 7ª rodada

Sábado (20)
- Bahia x Goiás
Horário: 16h
Onde: Arena Fonte Nova, Salvador
Transmissão: Premiere
- Coritiba x Atlético-MG
Horário: 18h30
Onde: Couto Pereira, Curitiba
Transmissão: Premiere
- Botafogo x Fluminense
Horário: 18h30
Onde: Nilton Santos, Rio de Janeiro
Transmissão: Premiere
- São Paulo x Vasco
Horário: 18h30
Onde: Morumbi, São Paulo
Transmissão: Premiere
- Bragantino x Athletico-PR
Horário: 18h30
Onde: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
Transmissão: Premiere
- América-MG x Fortaleza
Horário: 18h30
Onde: Independência, Belo Horizonte
Transmissão: Premiere
- Santos x Palmeiras
Horário: 21h
Onde: Vila Belmiro, Santos
Transmissão: Premiere e SporTV
Domingo (21)
- Flamengo x Corinthians
Horário: 16h
Onde: Maracanã, Rio de Janeiro
Transmissão: TV Gazeta
- Grêmio x Internacional
Horário: 18h30
Onde: Arena do Grêmio, Porto Alegre
Transmissão: Premiere
Segunda-feira (22)
- Cruzeiro x Cuiabá
Horário: 20h
Onde: Arena do Jacaré, Sete Lagoas
Transmissão: Premiere e SporTV