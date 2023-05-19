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  • Brasileirão 2023: confira horários e transmissões da 7ª rodada
Campeonato Brasileiro

Brasileirão 2023: confira horários e transmissões da 7ª rodada

A bola rola a partir de 16h deste sábado (20) com diversos clássicos nacionais e estaduais pelo Brasil; veja datas, locais e como acompanhar seu time do coração
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2023 às 12:44

Publicado em 19 de Maio de 2023 às 12:44

Brasileirão 2023 está sendo marcado por jogos eletrizantes a cada rodada
Brasileirão 2023 está sendo marcado por jogos eletrizantes a cada rodada Crédito: Redes Sociais (Santos F.C), Daniel Ramalho (Vasco) e Lucas Uebel (Grêmio)

Sábado (20)

  • Bahia x Goiás
    Horário:     16h
    Onde: Arena Fonte Nova, Salvador
    Transmissão: Premiere

  • Coritiba x Atlético-MG
    Horário: 18h30
    Onde: Couto Pereira, Curitiba
    Transmissão: Premiere

  • Botafogo x Fluminense
    Horário: 18h30
    Onde: Nilton Santos, Rio de Janeiro
    Transmissão: Premiere

  • São Paulo x Vasco
    Horário: 18h30
    Onde: Morumbi, São Paulo
    Transmissão: Premiere

  • Bragantino x Athletico-PR
    Horário: 18h30
    Onde: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
    Transmissão: Premiere

  • América-MG x Fortaleza
    Horário:     18h30
    Onde: Independência, Belo Horizonte
    Transmissão: Premiere

  • Santos x Palmeiras
    Horário: 21h
    Onde: Vila Belmiro, Santos
    Transmissão: Premiere e SporTV

Domingo (21)

  • Flamengo x Corinthians
    Horário:     16h
    Onde: Maracanã, Rio de Janeiro
    Transmissão: TV Gazeta

  • Grêmio x Internacional
    Horário: 18h30
    Onde: Arena do Grêmio, Porto Alegre
    Transmissão: Premiere

Segunda-feira (22)

  • Cruzeiro x Cuiabá
    Horário:     20h
    Onde: Arena do Jacaré, Sete Lagoas
    Transmissão: Premiere e SporTV

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