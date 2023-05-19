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Campeonato Brasileiro

Dicas para mitar na 7ª rodada do Brasileirão 2023 com o Cartola

Confira os pitacos de João Barbosa para você ficar por dentro do que há de melhor no mercado do fantasy game mais amado do Brasil
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

19 mai 2023 às 10:22

Publicado em 19 de Maio de 2023 às 10:22

Para aquela mitada na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, consideramos os favoritos na rodada e também o momento dos adversários na tabela para que nosso time fique a ponto de bala. Lembrete importante: o mercado do Cartola fecha no sábado (20), às 15h59.

Confira as dicas

  • Goleiro
    Rafael Cabral (Cruzeiro) - C$ 11,55

  • Laterais
    Píquerez (Palmeiras) - C$ 9,88
    Rafinha (São Paulo) - C$ 7,62

  • Zagueiros
    Vitor Hugo (Bahia) - C$ 5,22
     Bruno Fuchs (Atlético-MG) - C$ 5,50

  • Meio-campo
    Ganso (Fluminense) - C$ 13,46
    Zé Rafaell (Palmeiras) - C$ 10,34
    Zaracho (Atlético-MG) - C$ 7,91 ou Gabriel Menino (Palmeiras) - C$ 7,80

  • Atacantes
    Pavón (Atlético-MG) - C$ 8,36 ou Wesley (Cruzeiro) - C$7,08
    Giberto (Cruzeiro) - C$ 10,83
    Artur (Palmeiras) - C$ 12,24
Escalação de A Gazeta para a 7ª rodada do Brasileirão
Escalação de A Gazeta para a 7ª rodada do Brasileirão Crédito: Reprodução / Cartola

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