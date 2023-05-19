Dicas para mitar na 7ª rodada do Brasileirão 2023 com o Cartola

Para aquela mitada na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, consideramos os favoritos na rodada e também o momento dos adversários na tabela para que nosso time fique a ponto de bala. Lembrete importante: o mercado do Cartola fecha no sábado (20), às 15h59.
Confira as dicas
- Goleiro
Rafael Cabral (Cruzeiro) - C$ 11,55
- Laterais
Píquerez (Palmeiras) - C$ 9,88
Rafinha (São Paulo) - C$ 7,62
- Zagueiros
Vitor Hugo (Bahia) - C$ 5,22
Bruno Fuchs (Atlético-MG) - C$ 5,50
- Meio-campo
Ganso (Fluminense) - C$ 13,46
Zé Rafaell (Palmeiras) - C$ 10,34
Zaracho (Atlético-MG) - C$ 7,91 ou Gabriel Menino (Palmeiras) - C$ 7,80
- Atacantes
Pavón (Atlético-MG) - C$ 8,36 ou Wesley (Cruzeiro) - C$7,08
Giberto (Cruzeiro) - C$ 10,83
Artur (Palmeiras) - C$ 12,24