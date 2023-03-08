Futebol europeu

Bayern de Munique e Milan conquistam vaga nas quartas da Liga dos Campeões

Clube alemão bateu o Paris Saint-Germain com facilidade por 2 a 0. Já o Tottenham não conseguiu sair do empate contra o time italiano e foi eliminado da competição
Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Março de 2023 às 19:05

Bayern e Milan estão classificados para a próxima fase da Liga dos Campeões Crédito: Redes Sociais/Reprodução
Mais duas equipes carimbaram vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões. Na tarde desta quarta-feira (8), Bayern de Munique e Milan fizeram o que precisava e estão classificados para a próxima fase. As partidas aconteceram simultaneamente às 17h.
O clube alemão recebeu o Paris Saint-Germain na Allianz Arena, em Munique, e venceu o jogo por 1 a 0, com gol de Chopou-Moting e Gnabry. A primeira partida do confronto também foi vencido pelo Bayern por 2 a 0.
O Milan foi até Londres e segurou o empate contra o Tottenham. O resultado foi o suficiente, pois a equipe italiana havia vencido o primeiro jogo do confronto pelo placar de 1 a 0.
Na última terça (7), Chelsea e Benfica também conquistaram a classificação na Liga dos Campeões. O time de Londres venceu o Borussia Dortmund por 2 a 0, após perder o jogo da ida por 1 a 0. Já os portugueses apenas confirmaram a vaga e venceram por 5 a 1 o Club Brugge. O primeiro jogo terminou 2 a 0 para o Benfica.

