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Fim da espera

Bayern anuncia contratação do zagueiro prodígio De Ligt

Holandês de 22 anos estava nos planos da diretoria bávara desde 2019
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 jul 2022 às 16:49

Publicado em 19 de Julho de 2022 às 16:49

De Ligt se destacou no Ajax, onde chamou atenção de gigantes europeus, como Juventus e Bayern
De Ligt se destacou no Ajax, onde chamou atenção de gigantes europeus, como Juventus e Bayern Crédito: Juventu/Divulgação
Com enorme euforia, a diretoria do Bayern de Munique anunciou nesta terça-feira a contratação do prodígio zagueiro holandês Matthijs de Ligt, de somente 22 anos, e nos planos da diretoria bávara desde 2019. O jovem assinou contrato até 2027.
De Ligt é o mais jovem estreante da seleção holandesa desde 1945 Em 2017, com somente 17 anos, defendeu o país pela primeira vez Um ano mais tarde, por sua liderança em campo, bateu outro recorde ao se tornar o jogador mais novo a assumir a faixa de capitão do Ajax, clube no qual foi revelado.
Sua ascensão meteórica o colocou nos planos de muitos clubes europeus, entre eles o Bayern, já em 2019. Mas ele optou por se transferir para a Juventus e somente agora aceitou trocar os italianos pelo clube alemão.
"Bem-vindo, Matthijs de Ligt. O jogador de 22 anos chega ao FC Bayern vindo da Juventus de Turim e reforça a defesa dos campeões alemães. Apesar da pouca idade, o zagueiro já tem bastante experiência e é considerado um defensor completo. Como quase ninguém de sua idade, ele combina um físico enormemente forte e um excelente jogo de construção", elogiou o Bayern.
Com apenas 22 anos, o defensor já tem a experiência de 38 jogos pela Holanda, 29 jogos na Liga dos Campeões e 164 jogos da primeira divisão entre seu país e a Itália, números destacados pelo Bayern em sua chegada. Ele assume a camisa 4 bávara que um dia já foi de Beckenbauer e estava vaga com a saída de Süle para o Borussia Dortmund.
Em sua chegada a Munique, o clube o levou para um passeio pela cidade e De Ligt viu muitas semelhanças com a Holanda, dizendo-se em casa. "A cidade é muito bonita, vi muito verde, belos parques. É muito estruturada, gosto muito disso. É um pouco como a Holanda e me sinto um pouco em casa."

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